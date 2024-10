Le régime met Bougane sur orbite…un clone de Sonko voit le jour

Le nouveau régime est en train de commettre les mêmes erreurs que le régime sortant. Depuis l’arrivée du président Bassirou Diomaye Faye et d’Ousmane Sonko, les choses peinent à changer dans beaucoup de secteurs. La nouvelle opposition fait face aux mêmes persécutions que celles dont le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) faisait face. Bougane Guèye Dany est devenu le symbole de cette persécution. Le régime en place ne se le sait peut-être pas, mais il risque de créer un parfait clone de celui qui fut le leader de l’opposition radicale entre 2021 et 2023.

Bougane Gueye Dany a été interpellé ce samedi par la gendarmerie à 17 kilomètres de Bakel alors qu’il se dirigeait vers les zones affectées par les récentes inondations. Cette arrestation a eu lieu alors qu’il tentait de venir en aide aux populations sinistrées. Thierno Bocoum, qui accompagnait Bougane dans cette mission, a dénoncé la situation dans une déclaration publique. « On nous empêche d’accéder à Bakel. Bougane a été arrêté. Nous sommes venus secourir les sinistrés. La dictature ne passera pas dans ce pays », a-t-il affirmé, exprimant son indignation face à ce qu’il considère comme une entrave aux efforts humanitaires.

Selon les souteneurs de Bougane, c’est Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye qui sont derrière cette interpellation. Quoiqu’il en soit, les erreurs du nouveau régime mettent Bougane sur orbite. Les mêmes faits ont conduit Ousmane Sonko là où il est. Quand il fut dans l’opposition, il a été bousculé. Ses convois arrêtés par la «Gendarmerie de Macky Sall», selon Sonko. Il a été interpellé à Koungheul, alors qu’il rentrait sur Dakar, avant d’être barricadé chez lui. Les sénégalais ont dénoncé ces faits. Ils se sont battus pour lui. Des jeunes ont sacrifié leur vie pour que de telles choses ne se reproduisent plus. Alors c’est dommage de voir de telles images sous ce nouveau régime qui devait symboliser la rupture.

Dans une vidéo, on voit même un ministre se moquer d’un opposant. En s’en prenant à Bougane, le régime fait sa promotion. Le leader de Gueum Sa Bopp est parti pour être le futur Ousmane Sonko. Si ce nouveau régime continue de faire barrage aux nouveaux opposants, il ne fera que pousser les sénégalais à l’aimer. On a beau se targuer de toute popularité, mais un fait est indéniable : «les sénégalais n’aiment pas l’injustice». En combattant les injustices de Macky, 54% des électeurs ont porté au pouvoir le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le chef de l’État doit être le point de rupture. Sa gouvernance doit être différente de la précédente.

Circuler est un droit constitutionnel. «Tous les citoyens de la République ont le droit de se déplacer et de fixer librement sur toute l’étendue de la République du Sénégal. Ce droit ne peut être limité que par la loi. Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté sauf dans les cas prévus par la loi».(Article 11 de la Constitution du Sénégal). Comment les sinistrés vont-ils prendre cette situation au moment où ils attendent de l’aide ?

Le plus déplorable dans cette affaire, c’est de voir le parti au pouvoir dérouler ses activités politiques au moment où Bougane était bloqué. Alors que la campagne électorale ne s’ouvre que dimanche 27 octobre 2024. De telles images portent atteinte au Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. L’entourage du chef de l’Etat lui cause d’énormes soucis. Des personnes tapies dans l’ombre prennent des décisions qui risquent de coûter très cher à ce jeune régime. Les forces de défense et de sécurité doivent avoir un esprit de discernement. Quand un opposant veut aider des sinistrés, en quoi cela comporte-t-il un danger pour un président qui survole une zone bien définie ?

Cette situation ne fait que servir les intérêts de Bougane Gueye Dany. Comme le disent les patriotes : «Dafay Sonko sonkolou» (il fait comme Sonko). Opposant, il a toujours tenté de s’imposer. Désormais, les images de son interpellation musclée sont en train de faire le tour du monde. Chaque tentative de freiner ses actions ne fera que renforcer sa visibilité. Tout expert en communication saurait que Bougane est en train de monter dans les sondages. Peu importe ce que les membres de Pastef pensent de lui, il trace son chemin. Et c’est le régime qui le propulse.

Il est temps pour les hommes de Sonko et Diomaye de réfléchir aux conséquences de leurs actions. Le nouveau régime devrait se concentrer sur la concrétisation du PROJET. Voilà le seul cadeau qu’ils peuvent faire aux sénégalais. Interdire aux opposants de mener des activités, c’est ramener le Sénégal au temps de Macky Sall. Ce que 54% d’électeurs ont combattu. Au nouveau régime de décrypter le message et d’éviter le piège à quelques jours des élections législatives du 17 novembre 2024.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn