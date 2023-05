Le RESTIC avait prévenu l’État sur les cyber-pirates et les cyber-terroristes

Il y’a seulement quatre mois le RESTIC prevenait sur l’urgence de conjuguer nos forces et initiatives pour faire face aux cyber pirates et les nouveaux terroristes des temps modernes.

Voici ci-dessus in extenso le texte du RESTIC :

Jan 25, 2023

Objet : le RESTIC appelle à conjuguer les forces et initiatives pour face aux cyberpirates et renforcer la sécurité numérique du Sénégal.

Le Rassemblement des entreprises du secteur des technologies de l’information et de la communication (RESTIC) le nouveau ministre de l’économie numérique à coordonner une initiative publique et privée d’envergure pour lutter contre la cybercriminalité et la cybersécurité qui sont un terrorisme d’un genre nouveau.

La cybercriminalité et la cybersécurité sont inséparables dans un environnement numérique interconnecté. La cybersécurité, ou la gestion de la cybercriminalité, désigne l’ensemble des outils, politiques, concepts de sécurité, mesures de protection, lignes directrices, approches de gestion des risques, actions, formations, meilleures pratiques, assurances et technologies qui peuvent être utilisés pour protéger le cyber-environnement et les biens des organisations et des utilisateurs, tels que les dispositifs informatiques, les applications et les systèmes de télécommunication.

Il est urgent de mettre en place un task force national de haut niveau pour conjurer ces nouveaux fléaux et délits qui font perdre des milliards aux administrations et entreprises privées.

Les données qui transitent dans les réseaux informatiques sont devenues un élément essentiel de toute économie moderne, c’est des sources indispensables dans nos civilisations qu’on appelle d’ailleurs écosystème digital. Ainsi les blocs de données ou big data sont devenues des cibles lucratives pour les groupes terroristes.

La sécurité doit être mise en œuvre d’une manière compatible avec les valeurs reconnues par les sociétés démocratiques, notamment la liberté d’échanger des pensées et des idées, la libre circulation des informations, la confidentialité des informations et des communications, la protection appropriée des informations personnelles, l’ouverture et la transparence.

Le RESTIC encourage le nouveau de l’économie numérique dans sa démarche inclusive et participative tout en insistant sur l’accélération des mesures pour l’émergence d’une économie numérique vibrante et génératrice d’emplois.

Le Bureau exécutif