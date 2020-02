Le sabre plane au dessus de la tête de…Aïda Diallo

« Si Aida Diallo tient à sa vie… », une véritable épée de Damoclès sur la tête de la veuve de Cheikh Béthio Thioune…

Le khalife général des Baay Faal menace et met en garde la veuve de Cheikh Béthio Thioune. « On demande à Aïda Diallo, si elle tient à sa vie, de laisser tout tranquillement Cheikh Ibra Fall. Elle n’a qu’à amener ses contrevérités ailleurs sinon on est prêt à faire face », a fait savoir, hier dans une vidéo Serigne Saliou Fall, porte-parole du Khalife de la famille Cheikh Ibra Fall. Et selon une source, « Aïda Diallo s’est emmurée dans un silence assourdissant, cela fait plus d’une semaine qu’elle ne voit personne ,on aurait cru qu’elle serait dans une retraite spirituelle, elle vit très mal la situation et franchement en tant que proche et talibé, on commence à craindre le pire ».