Le Sénégal et 2 mondialistes menacent de boycotter la CAN 2023

Prévues initialement pour le mois de juin et de septembre prochains, les qualifications empêcheront les sélections africaines de disputer des matchs amicaux afin de bien se préparer à cet évènement footballistique majeur. A cet égard, Wadie Jary, le président de la Fédération tunisienne de football, a annoncé dans une déclaration accordée à la chaîne Tv tunisienne « Attissia » qu’une demande a été envoyée à la Confédération Africaine de football pour décaler les qualifications à une date ultérieure.

Selon Foot Africa, l’homme fort du football tunisien a annoncé qu’un boycott de la CAN est envisageable, au cas où la CAF ne donnerait pas une suite favorable à cette demande. Par ailleurs, Wadie Jary a confirmé qu‘Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football et Fouzi Lekjâa, le président de la Fédération royale marocaine de football ont soutenu la position tunisienne et seraient prêt à l’appuyer. En d’autres termes, ces trois mondialistes menacent de boycotter la CAN 2023.