Le sexe du défunt disparaît avant l’enterrement

Une famille suspend l’enterrement de son défunt fils après la disparition de son sexe

Les funérailles de David Lang en Afrique du Sud ont été suspendues après que la famille a découvert que la masculinité de leur défunt fils avait disparu.

Les familles qui affirment que le corps de leur défunt fils a été démembré et volé dans un salon funéraire ont fait des découvertes étranges alors qu’elles allaient laver le corps de leur fils de 18 ans. Il a également été constaté que, bien que les parents en deuil Portia et Bellium Tjale aient refusé d’enterrer leur fils démembré, des parents et des voisins ont également empêché les travailleurs des pompes funèbres de retirer les tentes, les chaises et d’autres objets. Ils ont dit qu’ils garderaient la propriété en garantie jusqu’à ce que le propriétaire du salon funéraire rende ses 30 000 rands.

Portia, 39 ans, a déclaré au Daily Sun : « Le corps de mon défunt fils a été récupéré de la maison avec toutes les parties du corps intactes, mais maintenant certaines parties manquent. Pourquoi cela ? »

Portia affirme que le salon funéraire qui a accueilli le corps de leur défunt fils pour la première fois n’avait pas de chambre froide. En conséquence, ils ont déplacé le corps dans un autre salon. Elle a découvert plus tard dans un deuxième salon que son sexe manquait.

Elle a poursuivi en disant que le propriétaire du deuxième salon avait tenté de cacher le problème en lui disant de ne pas venir.

La mère éplorée a déclaré: « Le même propriétaire de salon funéraire et sa femme m’ont même recontacté pour me persuader de ne pas venir car je soupçonnais qu’ils avaient vu quelque chose de mal. Mon fils devrait être enterré dignement et ne pas subir ce genre d’irrespect. »

Le mari de Portia, Bellium, 48 ans, a ajouté: « Mon fils a souffert et a été méprisé. Mpho souffre d’épilepsie et d’autisme.

Les parents désemparés ont signalé l'incident à la police de Davidton, qui a ensuite ouvert un dossier de fuite corporelle. Cependant, les deux parents ont affirmé que