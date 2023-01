Le Sutsas annonce son divorce d’avec l’Unsas

Va-t-on vers un divorce entre le Sutsas et l’Unsas ? En tout cas le Comité exécutif national (Cen) du Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action sociale (Sutsas) a donné mandat au Bureau exécutif national de se « désaffilier » de l’Unsas. Le Cen qui s’est réuni en session ordinaire le samedi dernier à l’Endss à cinq jours du 41ème anniversaire dudit syndicat (02 février 2023), explique cette résolution par le fait « que le front social est en constante ébullition dans l’indifférence générale de ces centrales syndicales face à la banalisation de la grève par le gouvernement ». En prenant cette décision, les camarades de Mballo Dia Thiam veulent « créer les conditions de la réalisation d’une nouvelle centrale syndicale ou de former un pôle combatif avec la Fgts-B », la centrale syndicale dirigée par Sidya Ndiaye et avec laquelle ils ont constitué la coalition Intersyndicale des collectivités territoriales du Sénégal (Itcts)/And Gueusseum, rapporte Le Quotidien dans sa parution de ce mardi.

Dans un document, ils soulignent que cette volonté découle de « l’appel solennel du bureau confédéral de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal (Fgts-B)». Dans cette démarche pour l’unité, un appel à « une collaboration franche et sincère pour l’amélioration des conditions de vie et de travail de toutes les catégories socio-professionnelles du secteur de la santé et de l’action sociale » a été aussi lancé au Sames.

Le Comité exécutif dudit syndicat a également dénoncé « les agressions morales dont sont victimes de nombreux agents de santé et d’action sociale ». Très remontés contre la ministre de la Santé et de l’action sociale, les auteurs du document l’accusent de participer « à cette agression par des décisions provocatrices et partisanes notamment à l’hôpital régional de Ourossogui ».

Dans la même veine, ils dénoncent « la poursuite effrénée de la médicalisation du système de santé au détriment des agents paramédicaux allant jusqu’à la privation d’ouverture de cabinets de soins à certains anciens Infirmiers Chef de poste de santé (Icp).»

Ce qui d’après eux, « aurait pu élargir l’offre de soins aux populations ». Face à cette situation, le Cen demande au Ben du syndicat « d’intensifier la présente lutte pour l’application dans la globalité des deux protocoles et la remise de Monsieur Sano dans ses fonctions de Chef de Service des Soins

Infirmiers (Cssi) » et de « déclarer le docteur Ousmane Guèye, directeur de l’hôpital régional de Ourossogui Persona non grata». En outre, il est demandé aux membres de cette organisation de « dénoncer au niveau de toutes les unions régionales les notes d’affectation arbitraires des camarades Amadou Lamine Sano et Youssoupha Diop par des points de presse».