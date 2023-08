Le Collège des délégués et de l’Intersyndicale (Cnts, Synpics et Stls), du journal Le Soleil ont alerté, hier, sur le fait que le quotidien national « est au bord du gouffre ». Face à la presse, les syndicalistes ont dénoncé une « une gestion catastrophique » du Directeur général. « L’ordinateur qu’il s’est fait acheter a coûté plus de trois millions de FCfa. En plus de sa villa de fonction, il s’est octroyé une indemnité de logement de 400.000 FCfa », ont-ils déballé.

Autres accusations portées par les syndicalistes, une « nébuleuse autour des marchés » de papier de journal. Les travailleurs du quotidien national soupçonne que ce sont « 30 millions de F Cfa qui sont dans le vent ou ont disparu » dans cette « gabegie érigée en mode de gestion » par Yakham Mbaye.