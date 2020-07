Le Sytjust ne décolère pas…encore 48 heures de grève

Le Bureau exécutif national du Syndicat des travailleurs de la Justice (Sytjust) ne décolère pas. Il a décrété 48 heures de grève renouvelables couvrant les jeudi 16 et vendredi 17 juillet 2020. Les travailleurs de la Justice viennent de boucler un mois de grève. Toutefois, « ils sont plus que jamais déterminés à mener le combat de la vérité et du droit pour la Justice et la dignité comme en témoigne leur mobilisation lors de la marche pacifique organisée récemment à Dakar par le Sytjust », renseigne une déclaration.

Cette situation n’est pas sans conséquence pour les citoyens d’où la nécessite de réagir vite avant que les choses ne « dérapent ».