« L’école est et doit être au service de l’apprenant » (Cheikh Oumar Hann)

Mesdames et Messieurs,

Ces priorités représentent, comme vous le savez, des leviers pour opérationnaliser la volonté du Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL, relative au développement « d’une école pour tous », « d’une école viable, stable et pacifiée », « d’une école de qualité » suite au Conseil présidentiel sur les conclusions des Assises de l’Education et de la Formation d’aout 2015.

Elles impliquent, conformément à la Lettre de Politique générale pour le secteur (LPGS) de l’Education et de la Formation et son cadre d’action le PAQUET-EF, une gouvernance partenariale plus efficace, plus efficiente, plus inclusive et plus transparente à travers un dialogue pluriel avec une meilleure participation de toutes les familles d’acteurs de l’Ecole.

Aussi, je voudrais vous rassurer de ma volonté d’inscrire mon action dans le processus initié par mon prédécesseur, le Ministre Mamadou TALLA. Permettez-moi, une fois de plus, de lui rendre un hommage appuyé pour l’action déterminée qu’il a eue à conduire à la tête du département avec votre soutien multiforme.

Mesdames et Messieurs,

L’année scolaire 2021/2022 a été marquée par des perturbations dans le cadre de la lutte des organisations syndicales pour de meilleures conditions de vie et de travail.

A cet effet, les accords historiques signés entre le Gouvernement et les syndicats d’enseignants en mars 2022, pour la revalorisation de la fonction enseignante, à travers la hausse substantielle de la rémunération des personnels de l’Education et de la Formation, ont permis la stabilité du système.

Je voudrais remercier et féliciter vivement toutes les parties prenantes (Gouvernement, organisations syndicales, organisations de la Société civile, Partenaires techniques et financiers et autres acteurs) qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à la conclusion de tels accords.

Certainement cette motivation et cette stabilité ont contribué aux résultats satisfaisants notés aux examens scolaires de 2021/2022. Il s’agit respectivement d’un taux de réussite de 73,8 % au CFEE, 53,94 % au BFEM et de 51,99 % au baccalauréat.

Je renouvelle mes félicitations et encouragements aux enseignants de tout ordre et à leurs organisations, aux parents et à toute la communauté éducative pour leur engagement et leur disponibilité dans l’atteinte des résultats précités.