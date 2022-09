Macky Sall met fin aux calvaires de 1031 animateurs polyvalents bénévoles

La salle du Grand Théâtre a abrité, ce jeudi 29 septembre 2022, la cérémonie de remise d’attestations aux éducateurs des promotions 2021 et 2022 de la Formation Continue Diplômante des Animateurs Polyvalents (FCDAP). La cérémonie a été présidée par Monsieur Amadou BA, Premier ministre du Sénégal ; en présence de Mme Fatou DIANE, Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants (MFGPE) ; de Mme Maïmouna Cissokho KHOUMA, Directrice générale de l’Agence Nationale de la Petite enfance et de la Case des Tout-Petits (ANPECTP), de M. Mamadou Moustapha DIAGNE, Directeur de la Formation et de la Communication (DFC) du Ministère de l’Education nationale, de Mme Yoshie KAGA, Représentante de l’UNESCO.

Prononçant un mot de bienvenue, la Directrice générale de l’ANPECTP, a rappelé la décision qui a conduit le Président de la République à autoriser la formation et le recrutement des Animateurs polyvalents bénévoles leur offrant ainsi l’opportunité d’avoir un plan de carrière. A cet effet, l’ANPECTP, en collaboration avec le ministère de l’Education nationale, à travers la Direction de la Formation et de la Communication (DFC), a procédé à la formation de 1031 animateurs polyvalents pour les promotions de 2021 et 2022.

Dans son allocution, le Premier ministre, Monsieur Amadou BA, a adressé, au nom de toute la communauté éducative de la petite enfance, ses remerciements à Son Excellence, Monsieur Macky SALL, Président de la République, pour avoir trouvé une solution définitive à un problème du sous-secteur qui a assez perduré. « Il ne pouvait d’ailleurs en être autrement car Monsieur le Président de la République a saisi la pleine mesure de l’importance de la Petite Enfance, en la plaçant au cœur des politiques publiques, particulièrement dans l’axe 2 : Capital humain, Protection sociale et développement durable, du Plan Sénégal Emergent (PSE) », a souligné le Premier ministre.

Poursuivant son propos, le Premier ministre a saisi l’occasion pour réitérer ses sincères remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce projet pour lequel nous avons investi tant d’efforts et d’énergie, plus particulièrement l’UNICEF qui a appuyé financièrement la formation, et surtout la Directrice générale de l’Agence nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits, pour leur rôle déterminant dans la mise en œuvre de cette formation, avec le Ministère de l’Education nationale.

En procédant à la formation et au recrutement dans la Fonction publique de 1031 Animateurs polyvalents, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL a mis fin au calvaire d’hommes et de femmes qui ont consacré une partie de leur vie au service du développement intégré des tout- petits de leurs localités respectives.