Législatives 2024 : Abdoulaye Sylla démarre à Touba et tape sur l’État

Abdoulaye Sylla a officiellement lancé sa campagne à Touba, où il a été reçu par le Khalife Général des Mourides. Lors de cette rencontre, il a exposé ses ambitions politiques, soulignant son engagement envers le développement de la région et le renforcement des valeurs mourides.

Le leader de la Coalition And Beesal Sénégal a également exprimé son désir de servir la communauté, en mettant l’accent sur l’importance de la solidarité et de l’unité pour avancer ensemble. Cette rencontre marque un moment clé dans sa campagne, renforçant son soutien auprès des membres de la confrérie.

Lors d’un meeting à Mbacké, Abdoulaye Sylla a tiré sur le régime. « L’État n’a rien fait fait dans cette agglomération. Il n’y a ni assainissement, ni éclairage et l’on nous bousille les oreilles avec des tintamarres. qui ne finissent pas. Ils n’ont pas encore fait 07 mois et tout le monde a déjà ras-le-bol. Le 17 novembre, il faudra les museler politiquement pour imposer des personnes disciplinées et respectueuses des chefs religieux. Notre première priorité sera de redorer le blason à ses chefs religieux et mettre terme à ces cascades d’insanités dont ils sont victimes », a-t-il lancé.