Législatives 2024 : Garantir une majorité confortable au nouveau régime

Législatives du 17 Novembre 24 : Garantir une majorité confortable au nouveau régime.

Il est des moments où le citoyen doit mesurer ses responsabilités face au destin de son pays en jouant pleinement son rôle dans le parachèvement d’un changement systémique déjà entamé par des gouvernants ambitieux avec une claire vision de mener ce pays vers l’émergence.

Dans un passé récent aux souvenirs douloureux qui continuent de marquer encore les esprits, notre pays a traversé une zone de turbulence par la faute d’un exécutif incarnait par un homme gâteux dont l’entêtement quasi paranoïaque à se maintenir au pouvoir, avait fini de plonger le Sénégal dans des convulsions aux conséquences désastreuses avec des pertes en vies humaines, des dégâts matériels ainsi qu’une menace sérieuse sur la stabilité et la cohésion nationale. Des hommes et des femmes qui ont tristement joué leur partition dans cette mauvaise séquence de l’histoire sombre de notre jeune nation, épaulés par des partis lilliputiens sans le moindre background électoral donnant ainsi auprès de l’opinion, l’image déformante d’un conglomérat d’intérêts hétéroclites aux ambitions crypto-personnelles, veuillent ainsi se repositionner à travers la course aux députations.

Soyons vigilants et sachons différencier la bonne graine de l’ivraie Nous avons l’occasion lors de ces prochaines élections législatives, de ranger définitivement dans les poubelles de l’histoire cette race de politicards aux démarches sectaires et un narcissisme qui ramène tout à leur propre personne.

Ce serait ‘une absurdité manifeste de vouloir donner confiance à un régime qui pendant douze ans a mis ce pays à genou avant de définitivement le clouer au sol à travers des endettements insupportables et des scandales financiers aux conséquences économiques plus que dramatiques. C’est sous le magistère de BBY que ce pays est replongé profondément dans un néocolonialisme appauvri, très endetté, conséquence d’une orientation politique néfaste.

Ce prochain scrutin sera, le rendez-vous pour sceller définitivement le sort d’un système de prédateurs chroniques, d’une race de carnassiers financiers qui déroulaient leurs sales manœuvres, sous le silence coupable de certains intellectuels qui,

par couardise ou par calcul, étaient muets comme des carpes ,devant l’oppression et l’exploitation de la population lorsque nos valeurs républicaines et les consensus sacrés étaient bafoués.

C’est l’occasion d’assurer une majorité confortable à la liste PASTEF les patriotes dirigée par son président Ousmane Sonko afin de permettre à son gouvernement de disposer des coudées franches pour mener à bien sa politique de développement du pays.

De ce qui précède, force est de redoubler d’efforts afin d’endiguer les espoirs de ces renégats à travers un vote massif de la mouvance inscrite sous le sceau de PASTEF les patriotes au soir du 17 Novembre. Choisir la liste de PASTEF les patriotes c’est choisir, la rupture d’avec une politique de prédation, une politique de ruse et de duperie sur le dos des populations, car ces dernières auront dans l’hémicycle des voix aux qualités bien meilleures comparées à celles de la quatorzième législature. Ces nouveaux députés porteront dignement les doléances de leurs mandants et joueront à coup sûr leur partition dans le processus de changement systémique du Sénégal, car cette assemblée nationale sonnera la rupture et cessera de fonctionner comme un comité de claque pour se transformer en une véritable tour de contrôle inexpugnable qui exercera, de façon plénière, ses missions de veille et d’alerte par rapport à l’exécutif.

Que la mobilisation ne faiblisse pas, que l’engagement ferme et résolu à défendre le projet pour un Sénégal meilleur soit maintenu dans sa rigueur la plus totale. Nous avons été les combattants de la liberté, les commandants des sentinelles de l’égalité, du droit et de la justice sociale face à un régime tyrannique, que nous avons vaincu de la plus belle des manières.

.L’heure est maintenant, au parachèvement d’un processus dont les fruits mûrs sont à portée de mains. Mobilisons-nous pour une victoire éclatante pour les législatives du 17 Novembre 2024 afin de donner au régime actuel les moyens de matérialiser sa politique de développement pour un Sénégal souverain, libre et prospère.



BAMBA BABOU,

PASTEF GRAND YOFF