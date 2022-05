Législatives : Wade va conduire les troupes de Wallu…à 96 ans

Annoncé tête de liste nationale de Wallu, Abdoulaye Wade dirigera bel et bien cette coalition. L’ancien président, qui vient de fêter ses 96 ans, pourrait bien doper cette liste. On verra le 31 juillet au soir s’il a gardé intacte sa popularité dans le pays. En tout cas au sein de Wallu, à défaut de Karim Wade, on mise sur le père de ce dernier pour engranger des résultats appréciables. Il sera accompagné par Rokhaya Diouf, Mamadou Lamine Thiam, Woraye Sarr, Mamadou Lamine Diallo etc., renseigne Le Témoin.