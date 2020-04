L’église burkinabé honore notre compatriote Abdou Bakhy Diaw

Le Sénégal est encore à l’honneur au Burkina Faso. En effet, notre compatriote, jeune entrepreneur dans le domaine de l’aluminium, Abdou Bakhy Diaw a été honoré par l’église burkinabé pour avoir effectué des travaux de réhabilitation de la maison de Dieu.

Ainsi, après le milliardaire Harouna Dia, il est le deuxième sénégalais à recevoir une distinction de la part des autorités du pays des hommes intègres.

Abdou Bakhy Diaw Alu: Directeur général Planète Vitrerie et Services (PVS) et Président du MSBES (mouvement de solidarité pour le bien être des Sénégalais) dont le président d’honneur Abou Moussa DIA représentant et frère de Harouna Moussa DIA a reçu cette lettre de félicitation de la part du chef du Centre International de l’évangélisation du Burkina Faso » Bonjour mon très cher frère. Je viens par la présente te féliciter pour ce beau travail que tu effectues en ce moment même au sein de cette église protestante. Les fidèles et le maître des lieux vous seront reconnaissants au regard de votre impeccable boulot. J’ai toujours dit que seul la qualité, l’habileté, l’honnêteté et le sérieux propulse un ouvrier. Toutes mes félicitations à tous tes collaborateurs et mes hommages a Madame qui vous soutiennent quotidiennement. Tous mes encouragements pour continuer à relever les défis qui se présenteront.

Voici les images

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn