L’emploi et l’insertion des jeunes au cœur des débats…du CESE

En pleine séance plénière du Conseil Économique Social et Environnemental, présidé par le président Idrissa Seck, l’emploi et l’insertion des jeunes Sénégalais, est le leitmotiv de tous les intervenants de la séance d’audition et d’examen du projet d’avis sur le thème « Émigration et Emploi des jeunes ».

Les Conseillers se prononcent avant le Conseil présidentiel du 22 avril prochain. Ceux du monde rural donnent des pistes de solution dans l’auto emploi dans l’agriculture, l’élevage, la pisciculture pour permettre aux jeunes de faire vivre dignement leur famille et de rester dans leur terroir. D’autres penchent aussi pour des financements plus encadrés.