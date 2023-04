Financement de l’entrepreneuriat : Macky Sall a encore frappé fort !

Lors du dernier conseil des ministres, le chef de l’État, Macky Sall, a réaffirmé ses instructions à son gouvernement afin que le financement des jeunes et femmes entrepreneurs de notre pays soit accéléré. Le premier ministre a donc sûrement bien pris note de cette forte recommandation.

Des actes concrets sont par conséquent attendus par les cibles dans les tous prochains jours. Puisque conscient de l’importance d’outiller les femmes et les jeunes en matière de formation, de financement et d’accompagnement, le président de la République est dans le temps de l’action pour l’autonomisation de cette couche stratégique de notre nation sur les rampes de l’émergence.

D’ici à la fin mai comme souhaité par le président Macky Sall, si le maximum des demandeurs se voyait satisfait, le président aura fini d’accéder à la presque totalité des préoccupations du peuple qui ne s’attend qu’à être épaulé par l’État pour décoller et aller encore un peu plus loin. Il y va de la stabilité socio économique et de la popularité du chef de l’exécutif qui se voit monter en puissance chaque jour un peu plus.

En effet, après les nombreuses infrastructures de toutes sortes dans un Sénégal en chantier d’Est en Ouest et du Nord au Sud, si les femmes et les jeunes qui constituent l’écrasante majorité de la population se voient financés pour développer des projets et faire travailler des milliers de leurs semblables, l’espoir d’un accompagnement du président par ces derniers à l’horizon 2035 pour l’émergence se fera encore plus manifeste.

Le président Macky Sall a donc frappé fort en ayant dépoussiéré les dossiers de demande de financement et d’accompagnement des femmes et jeunes en souffrance dans les tiroirs de l’Anpej, de la DER/FJ, du Fongip, du Crédit hôtelier (surtout pour les restaurateurs impactés par la COVID), de 3 FPT, de Promise etc. Si toutes ces structures prennent tout de suite le taureau par les cornes en travaillant en parfaite symbiose autour de la problématique du financement de l’entrepreneuriat, le chef de l’État et son gouvernement auront réussi enfin ce qu’aucun régime n’a jusque là réussi depuis l’indépendance du Sénégal.

Voilà tout l’enjeu de la vision du grand stratège qu’est le président Macky Sall. Le président a ouvert les yeux aux responsables de toutes les structures interpellées. Il ne leur reste plus qu’à plonger en urgence dans les dossiers de ces jeunes porteurs de projets(avant la fin mai selon le vœu du chef de l’État). Tout le peuple constate depuis qu’il est à la tête de notre Nation, que Macky Sall assigne à la satisfaction des besoins des femmes et des jeunes, une place centrale dans sa gouvernance d’État !

Mamadou Biguine Gueye