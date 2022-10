Les 14 milliards du budget pour le Mondial font jaser

14 milliards de foot

De quoi je me mêle? Me hasarder sur le terrain du football. Bien entendu, ce n’est pas pour discuter de schémas tactiques ou de « Lions » à sélectionner. Le foot n’étant pas mon fort ni mon dada. Y a des choses beaucoup plus sérieuses et importantes que de regarder 22 gaillards courir derrière un ballon et surveillés qu’ils sont par trois marathoniens qui cavalent dans tous les sens. Ne me demandez surtout pas ce qui fait mon bon plaisir.

Rompez ! Mais voilà, ce n’est pas parce que nous sommes champions d’Afrique ou que nous avons un stade digne d’une coupe du monde que l’on devrait s’autoriser des excès. Un budget de quatorze milliards pour une participation à une coupe du monde ! Vous ne jugez pas le budget excessif pour un pays si pauvre avec des urgences partout ? 327 personnes prises en charge par l’Etat et parmi ces bienheureux, bien sûr, des messieurs et dames de la République qui y feront du tourisme.

Et pas seulement ces plénipotentiaires de la République. Les animateurs de nos « navétanes », ceux des clubs traditionnels, les politiciens membres de BBY, les copains et coquins du ministre, des personnages estampillés influenceurs du genre Niang Xaragn, et toutes les « Katiapans » reconnues comme telles. Chacun de ces démembrements bénéficiera donc de son quota. Ça, c’est notre légendaire tradition de la bamboula. Bon, je me calme pour ne pas subir un lynchage.

Tant pis si à l’intérieur du pays, des écoles sont dans un état de délabrement total. Tant pis si des structures sanitaires sont dépourvues du matériel le plus sommaire ou que des femmes développent des cancers du sein faute d’argent pour une mammographie. Face à toutes ces urgences, il nous parait exagéré de parler d’un budget de 14 milliards pour une coupe du monde de football.

Que ceux qui veulent voir Qatar et qui ont les moyens, se prennent en charge. C’est également valable pour les familles des joueurs qui ne crèvent pas la dalle. Et tant pis si Kàccoor Bi subit la lapidation de ceux qui pourraient bénéficier des ces avantages indus.

Kàccoor Bi Le Témoin