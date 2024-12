Forbes Afrique : Découvrez les 5 artistes africains les plus riches en 2024

Le célèbre magazine Forbes Afrique a dévoilé son classement des artistes africains les plus fortunés en 2024. Une fois de plus, l’Afrique de l’Ouest, en particulier le Nigéria, confirme sa domination sur la scène musicale du continent grâce à des artistes dont l’influence va bien au-delà de la musique. Ce classement met en lumière des figures emblématiques qui ont su conjuguer talent artistique et sens aigu des affaires pour bâtir des fortunes colossales.

Davido – 100 millions de dollars

Leader incontesté de ce classement, Davido s’affiche avec une fortune estimée à 100 millions de dollars, soit environ 59,7 milliards de FCFA. Son ascension fulgurante ne repose pas uniquement sur ses tubes à succès tels que Fall et If, mais également sur des investissements avisés dans des secteurs comme l’immobilier et la technologie. Outre sa carrière musicale, Davido est aussi engagé dans des actions philanthropiques et a collaboré avec des marques prestigieuses telles que Pepsi, consolidant ainsi son statut d’icône africaine et entrepreneur prospère.

Don Jazzy – 50 millions de dollars

À la deuxième place, Don Jazzy se distingue avec une fortune de 50 millions de dollars (près de 29,9 milliards de FCFA). Fondateur de Mavin Records, ce producteur visionnaire a joué un rôle central dans l’essor de nombreux artistes comme Tiwa Savage et Rema. Grâce à son flair pour découvrir de nouveaux talents et ses partenariats internationaux, Don Jazzy continue d’avoir une influence majeure sur l’industrie musicale africaine.

Burna Boy – 30 millions de dollars

Connu sous le surnom de “African Giant”, Burna Boy occupe la troisième position avec 30 millions de dollars (17,9 milliards de FCFA). Sa musique, portée par des paroles engagées et des collaborations internationales, lui a permis de se hisser au sommet. Artiste aux multiples récompenses, il incarne une fierté africaine sur la scène mondiale, notamment grâce à des performances acclamées dans les plus grandes arènes internationales.

Wizkid – 25 millions de dollars

Avec une fortune estimée à 25 millions de dollars (14,9 milliards de FCFA), Wizkid s’impose en quatrième position. Depuis son entrée en scène avec Holla at Your Boy, il enchaîne les succès planétaires, dont One Dance avec Drake et Essence. Sa capacité à attirer des collaborations prestigieuses et à remplir les stades en fait une icône incontournable de l’Afrobeats.

Rema – 15 millions de dollars

À seulement 24 ans, Rema complète ce classement avec une fortune de 15 millions de dollars (8,9 milliards de FCFA). Révélé par des hits comme Calm Down, il s’est rapidement imposé comme l’une des figures montantes de l’Afrobeats. Ses collaborations internationales, notamment avec Selena Gomez, lui ont permis de conquérir une audience mondiale et de s’imposer comme l’avenir de la musique africaine.

Ces artistes, issus principalement du Nigéria, illustrent la montée en puissance de la musique africaine sur la scène mondiale. Leur succès dépasse le cadre des charts musicaux, s’étendant à des domaines variés tels que les affaires, les investissements et la philanthropie. Ce classement 2024 de Forbes Afrique reflète non seulement leur impact artistique, mais également leur rôle de véritables moteurs économiques et culturels pour le continent africain.

