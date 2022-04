Les Africains doivent se réveiller et se battre !

La ligue des racistes occidentaux et arabes s’agite bruyamment, se rassemble, se reconstitue et étale au grand jour ses hypocrisies, mensonges, méchancetés et crimes de toujours, enfouies dans les méandres de leurs subconscients !

Plus rien ne doit nous surprendre venant d’eux !

Écoutez ces torrents de haine, de logorrhées scandaleuses qui dévalent de la France villio-lepeno-zemourienne !

Entendez les calomnies et vociférations racistes de mauvaise foi de mauvais perdants arabo-égypto-algériens !

Indignez-vous des accusations mensongères suggérées par de pseudo -journalistes néo-nazis allemandes à explorer par les mauvais perdants arabes pour renverser les résultats acquis brillamment, de haute lutte, sur les terrains de combats !

Indignez-vous, plus encore, de ces manigances honteuses et les manières déloyales d’établir les schémas directeurs et autres critères dans les classements des pays et la répartition des dividendes générées par les différents sports dans le monde !

Rien que des discriminations et traquenards pour nous déstabiliser davantage !

Rien que des « FENN NEWS »pour « influencer les veaux » !

Commettrons- nous la naïveté aberrante et la fausse magnanimité de ne jamais répondre aux coups de pieds de l’âne par de violentes ruades bien ajustées sur des bijoux de famille de sadiques ?

Pour une fois et pour de bon, faisons face

courageusement comme les vaillants peuples malien et ouest-africains , comme ces jeunes lions verts intransigeants, persévérants, talentueux, ambitieux, déterminés, qui ont fait chavirer le Sénégal et l’Afrique de foi, de fierté et de bonheur !

En ces périodes de grande foi et de recueillement, implorons les meilleures grâces et bénédictions divines urbi et orbi et prenons nos responsabilités et continuons de nous battre au lieu de chercher bêtement à déchirer notre tissu commun de désir de vivre en commun et de donner quartier libre à nos ennemis, éternels diviseurs et pilleurs !

Que la PAIX continue de régner en nous !

DAKAR, LE 31 MARS 2022

SERIGNE AMADOU CISSE NDIEGUENE