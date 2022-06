Les arabisants républicains tirent sur l’opposition

Il faut que certains opposants sachent que leur stratégie de manipulation éhontée des masses populaires a ses limites. En effet, tôt ou tard ceux qui manipulent arrivent à un moment où leurs mensonges sautent à l’œil nu ! Alors leur méthode de propagande comme programme politique s’effondre comme un château de cartes. Voilà qui peut résumer la situation actuelle d’une certaine opposition.

Qui a une fois entendu cette opposition parler de programme et de projet de société ?

Qui a une fois entendu cette opposition proposer une alternative aux politiques publiques du gouvernement ?

En lieu et place nous avons droit à des menaces, des injures, des invites à attaquer les maisons d’honnêtes citoyens, des diffamations et des appels à l’insurrection. Et même l’incitation d’une jeunesse dévergondée à insulter les chefs religieux. C’est à la limite de l’intolérable ! La politique depuis Cheikh Anta Diop / Senghor ; Abdoulaye Wade/Abdou Diouf, n’a jamais cessé d’être une confrontation d’idées. C’est seulement avec l’avènement de cette opposition d’un nouveau genre et qui a érigé la violence comme programme. Avec des discours ethnicistes et souvent à la limite blasphématoires, comme avec Barthélémy Diaz, dont les propos ont heurté

énormément de musulmans, que l’on découvre cette barbarie qui ne dit pas son nom. A ce niveau il est important d’interpeller la communauté internationale sur ce phénomène inédit au moment où certains hommes politiques français ont pointé du doigt des atteintes à la démocratie au Sénégal.

Nous invitons aussi toutes les associations islamiques à dénoncer cela. Car c’est le lieu de nous étonner du mutisme de beaucoup d’oustaz qui cependant sont à longueur de journée sur les plateaux de télévision. Où sont « And Samme Jiko Yi » Jamra et les autres associations islamiques promptes à manifester pour des causes souvent douteuses ?

Tout le monde a vu la campagne qu’ils ont menée contre l’homosexualité. Sur le principe nous ne pouvons que saluer cela . Mais l’on n’a pas compris leur silence assourdissant quand des militants de l’opposition ont apporté leur soutien, à des homosexuels.

Depuis quelques temps ce débat est posé dans les réseaux sociaux, où on a vu la Mafia Kacc Kacc soutenir le responsable socialiste français Olivier Faure , un fervent défenseur de la cause LGBT.

Et cela n’a ému personne : ni la société civile, ni aucun membre des associations religieuses. Nous pensons que c’est là une attitude de complicité manifeste d’avec l’opposition et que nous dénonçons avec force et vigueur.

De la même manière nous dénonçons les propos irrévérencieux de Serigne Modou Bousso DIENG à l’endroit du Président de la République. Ce maître chanteur qui a mangé à tous les râteliers. Il a ciré les bottes de Landing Savane et voulu faire chanter Wade et maintenant Macky. Ce dernier l’ayant démasqué il en a fait son ennemi. Les associations bidon qu’il dirige ne sont que des coquilles vides destinées à arnaquer les honnêtes gens.

Ces oiseaux de mauvais augure ne prospèreront jamais dans ce pays car en face ils trouveront des hommes et des femmes de valeurs prêts au sacrifice suprême pour que l’Etat de droit survive contre vents et marées. Les associations islamiques et les ligues des Imams dont nous ne doutons pas de la pureté de leurs intentions appellent à un report des élections législatives. A notre humble avis ils devraient plutôt raisonner les parties contestataires au respect des dispositions du Code électoral. Dura lex Sed lex…La loi est dure…Mais c’est la loi !

Souleymane Gadiaga

Coordonnateur du MOUVEMENT NATIONAL DES ARABISANTS RÉPUBLICAINS (MNAR)