Les aviculteurs de Touba et Mbacké boycottent les produits avicoles

Face aux difficultés notées dans le secteur avicole l’association des producteurs avicoles basée à Touba et Mbacké a décidé de boycotter purement et simplement toutes productions de poulets et d’œuf jusqu’à nouvel ordre.

Entre autres motifs évoqués lors de leur rencontre avec la presse, la concurrence déloyale des industriels de l’aviculture, de la mauvaise qualité des produits comme les poussins et les aliments et de la hausse vertigineuse des produits avicoles. Selon la présidente de ladite structure, le sac d’aliments qui coûtait 14000 francs est augmenté jusqu’à hauteur de 21000 frs. Et pour les poussins, le carton de 25000 francs passe à 32000 francs.

Une situation délicate qui participe à l’appauvrissement des producteurs avicoles combiné avec la mauvaise qualité des poussins et des aliments.

Prenant l’opinion à témoin, les aviculteurs de Touba Mbacké demandent à l’état d’assainir la filière pour assurer sa survie et de trouver des solutions rapides face aux difficultés rencontrées. Les spécialistes du poulet demandent par la même occasion à tous les producteurs avicoles de se joindre dans la bataille afin de barrer la route aux industriels véreux qui exercent une concurrence malsaine.

Le boycott décrété ira jusqu’à ce que des solutions soient trouvées déclarent à l’unanimité les producteurs réunis autour de l’association des aviculteurs de Touba.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn