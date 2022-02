Les cadeaux empoisonnés de Macky à Wade et Karim

Le Président Macky Sall a, incontestablement, marqué l’histoire politique du Sénégal. L’actuel locataire du Palais a réussi une prouesse lors de l’élection présidentielle de 2012. Il a détrôné le grand baobab qu’était Abdoulaye Wade. Mais depuis lors, de l’eau a coulé sous les ponts et les deux hommes semblent s’être rapprochés d’une manière ou d’une autre. Macky Sall qui entame le dernier virage de son mandat, va tenter de se relancer avant les législatives et la présidentielle de 2024. Dans sa relance, le chef de l’Etat prépare des cadeaux empoisonnés pour Wade père et fils.

Si la politique est l’art de gérer la cité, ce mot trouve un autre sens au Sénégal. Dans notre pays, la politique, c’est l’art de duper pour arriver à ses fins. Et le Président Macky Sall est très fort dans ce jeu. Celui qui avait juré de réduire l’opposition à sa plus simple expression, continue dans son chantier périlleux. Après les résultats des élections municipales et départementales, le patron de Benno Bokk Yakaar est obligé de se refaire une santé politique. Et il n’y a pas de manière plus rapide d’y arriver que d’avoir un allié comme le Parti Démocratique Sénégalais (PDS).

Pour beaucoup d’adeptes de l’ancien Président Abdoulaye Wade, le stade du Sénégal, qui doit être inauguré le 22 février 2022, devrait porter le nom du Pape du Sopi. Même si ce souhait n’est pas près de se réaliser, il n’en demeure pas moins que Wade sera l’invité de Macky pour assister à la cérémonie d’inauguration de ce nouveau joyau. Mais un tel privilège pourrait se retourner contre Me Wade. Macky Sall qui cherche à renforcer sa base avant les législatives, pourrait se servir du Secrétaire général national du PDS pour se relancer.

On se rappelle du « Protocole de Massalikoul Djinane ». Lors de l’inauguration de ce grand bijou mouride à Dakar, les deux « ennemis » étaient les hôtes du Khalife général des Mourides. Serigne Mountakha Mbacké avait profité de l’occasion pour réconcilier les deux hommes. Macky avait même promis d’amnistier Karim Wade. Pour matérialiser cette réconciliation, Abdoulaye Wade avait été reçu en audience au Palais. Mais depuis lors, aucune des promesses faites par le chef de l’Etat n’a été respectée. Mais cette paix des braves avait permis à Macky de grignoter dans le capital sympathie du PDS.

Mais actuellement le PDS tourne autour de la personne de Karim Wade. Si Macky veut les bonnes grâces des libéraux, il se doit d’être proche de l’homme qu’il a exilé au Qatar. Et là, le chef de l’Etat a déjà une idée pour y arriver. Il est disposé à relancer Karim Wade et Khalifa Sall dans le jeu politique.

« Si c’est une amnistie ou une sorte de réhabilitation. Je ne sais pas trop. Je ne suis pas opposé dans le cadre d’un dialogue qu’on trouve des solutions qui respectent le droit et la loi. Je l’ai déjà dit que je suis favorable parce que je l’ai déjà dit au Cadre unitaire de l’Islam pour pacifier le milieu politique. Je ne suis pas opposé à l’esprit, mais il faut trouver la bonne formule », avait déclaré le Président dans un entretien avec RFI et France 24.

Le PDS, accusé de dealer avec le pouvoir, est sur la bonne voie pour se retrouver dans le Gouvernement. Certaines personnes pensent même que Karim Wade serait le futur premier ministre de Macky Sall. Mais une telle bourde pourrait achever le fils de Wade noyé dans le confort Qatari. En le graciant, le Président avait déjà enterré Karim Wade. En faire un PM ou un membre du gouvernement, reviendrait à l’achever mais aussi anéantir le PDS.

Macky Sall est toujours dans les calculs politiques. Et le Parti Démocratique Sénégalais est toujours dans sa ligne de mire. Alors Abdoulaye Wade devrait faire très attention au cadeau empoisonné qu’est l’invitation du 22 février.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru