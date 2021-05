Les cadres de l’Apr servent une réponse salée au Pr Abdoulaye Bathily

En accusant le régime en place de négligence lors des émeutes qui ont secoué le Sénégal au mois de mai dernier, le professeur Abdoulaye Bathily a touché une corde sensible. Le parti au pouvoir est sorti de son silence. La Convergence des Cadres Républicains (CCR) parle de propos malencontreux et saugrenus du Professeur Bathily.

Selon la Convergence des Cadres Républicains (CCR), le Pr Bathily est allé plus loin en prédisant le chaos au Sénégal parce que, dans sa lecture biaisée, les derniers événements qui ont eu lieu en mars 2021 seraient les conséquences de la non-application des conclusions des Assises nationales.

La CCR fustige cette attitude irresponsable d’un nostalgique qui s’accroche aux Assises nationales dont il cherche vaille que vaille à revendiquer la paternité. “Or, il est bon de lui rappeler que l’Alliance pour la République (APR), à l’instar d’autres formations politiques, est partie prenante de ces assises et en a apporté une contribution significative, mais avec des réserves, notamment sur les questions relatives au régime parlementaire”, lit-on dans le communiqué.

Selon Abdoulaye Diouf Sarr et Cie, le Pr Bathily garde encore une obsession pathologique et une rancune résultant, entre autres, de sa défaite à la présidence de la Commission de l’Union africaine. Et il ne peut s’en prendre qu’à lui-même, car le Président Macky Sall, à sa décharge, a déployé d’importants efforts en lui apportant tous les moyens logistiques et l’accompagnement diplomatique adéquat qui devaient lui permettre de se hisser à ce haut niveau de responsabilité.

La CCR estime que le Pr Bathily s’est fourvoyé dans sa lecture des événements du mois de mars dernier en les liant aux Assises nationales. Or, la plupart des analystes de bonne foi considèrent que les émeutes étaient plutôt la résultante d’une crise multiforme née de la pandémie à Covid-19 qui a servi de lit à la manipulation d’une certaine jeunesse. Aussi, la CCR constate, avec indignation, le silence du Pr Bathily qui n’a pas daigné s’incliner devant la mémoire des disparus lors de ces événements.

La CCR se désole de l’esprit nihiliste du Pr Bathily qui, au lieu d’adopter une posture républicaine du fait de son parcours, prédit le chaos qui n’existe que dans sa tête, mais il est coutumier des faits depuis le premier régime politique du Sénégal. Enfin, la CCR invite le Pr Abdoulaye Bathily à revenir à la raison et à reconnaître que les Assises nationales sont un patrimoine commun, que le Sénégal demeure un pays stable et que le train du développement socio-économique est résolument en marche sur le terroir national.