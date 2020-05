Les campagnes de vaccination perturbées en Afrique

Au Moyen-Orient et en Afrique, la pandémie de Covid-19 perturbe les campagnes de vaccination, a alerté aujourd’hui l’Unicef.

« Dix millions d’enfants âgés de moins de cinq ans, soit un enfant sur cinq, risquent de ne pas être vaccinés contre la polio », a indiqué l’agence onusienne, et « près de 4,5 millions d’enfants âgés de moins de 15 ans » pourraient ne recevoir aucun vaccin « contre la rougeole ».

UNICEF recommande fortement à tous les gouvernements de commencer dès maintenant à prévoir de façon rigoureuse d’intensifier les activités de vaccination dès que la pandémie du COVID-19 sera maîtrisée. Ces activités de vaccination devront être axées sur les enfants auxquels des doses de vaccin prévues n’auront pas été administrées pendant cette période d’interruption et devront privilégier les enfants les plus pauvres et les plus vulnérables. Pour déployer efficacement les futurs vaccins contre le COVID-19 quand ils seront disponibles, nous devons veiller à ce que nos programmes de vaccination restent solides et bénéficient à ceux qui auront le plus besoin de ces vaccins.