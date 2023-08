Les choses se corsent pour le maire des Parcelles

Les choses se compliquent de plus en plus pour le maire des Parcelles Assainies. Djamil Sané, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a été placé, hier sous mandat de dépôt pour la deuxième fois. Source A, qui donne la nouvelle dans sa livraison de ce mardi explique que cette fois-ci, il s’agit de l’enquête sur l’arrivée de Juan Branco dans le territoire sénégalais. A rappeler que, Djamil Sané «est poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel et acte et manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique».