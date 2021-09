« Les compteurs fabriqués pour SEN’EAU sont en parfaite conformité », selon…

Dans l’affaire qui oppose SOS Consommateurs à SEN’EAU, ayant conduit la Division de la Métrologie du ministère du Commerce à engager une enquête et des tests menés par le laboratoire d’étalonnage du Port Autonome de Dakar sur les compteurs d’eau Itron, et pour faire suite au communiqué de SEN’EAU, Itron précise que :

Sur la conformité des compteurs d’eau

Les compteurs fabriqués pour SEN’EAU sont en parfaite conformité avec la réglementation métrologique Européenne. Tous les compteurs Itron sont testés individuellement et soumis aux normes européennes très strictes respectant la directive européenne spécifique relative aux instruments de mesure (2014/32/UE (MID)) et les normes liées à la métrologie des compteurs d’eau NF EN14154, EN ISO 4064.

Itron a fourni des certificats de conformité (certificat 146_21 -GN W36) pour l’ensemble des compteurs livrés à SEN’EAU et une déclaration UE de conformité qui fait état de toutes les réglementations et normes auxquelles les compteurs Itron sont conformes.

Sur les résultats et conclusions des tests

Itron n’a pas accès aux détails de la procédure de tests utilisée par le laboratoire d’étalonnage du Port Autonome de Dakar et ne peut en aucun cas valider les résultats des tests transmis.

En accord avec SEN’EAU, Itron a décidé de déléguer une équipe d’experts sur place pour conduire de nouveaux tests. Itron et SEN’EAU demandent qu’ils soient effectués en présence d’experts d’Itron et du laboratoire d’étalonnage du Port Autonome de Dakar et que l’ensemble des précautions soient prises pour assurer leur conformité.

Itron est un leader dans le comptage de l’eau avec plusieurs millions de compteurs d’eau déployés dans le monde. La précision du comptage est de la plus haute importance. Nous sommes déterminés à travailler avec SEN’EAU et les autorités locales pour comprendre et résoudre cette situation.