Folkore à New York : Samba Thioub tire sur Macky

Des chefs d’Etat et de gouvernement des 2/3 des pays membres de l’ONU, séjournent présentement à New York, pour prendre part à l’assemblée générale de ladite organisation prévue ce mardi 21 septembre.

Le Sénégal s’est de nouveau singularisé, avec l’indescriptible folklore et tintamarre déployés par les partisans du Président Macky Sall, pour marquer l’arrivée de ce dernier à New York.

Le Président Macky Sall s’est offert un accueil en son et lumière, au moment où, tous les autres Chefs d’Etat venus prendre part à la messe onusienne, sont arrivés dans la plus grande sobriété.

Le Président Macky Sall se trompe d’époque. Le bruit et le vacarme ne font pas la popularité. La popularité et la crédibilité d’un Chef d’État se mesurent à l’aune des réalisations inscrites à son actif. A la constance de ses efforts pour améliorer et consolider les acquis démocratiques, et à sa volonté de pérenniser l’État de droit par l’équité, la transparence et la gestion sobre et vertueuse des deniers et affaires publics.

L’histoire des sociétés politiques nous enseigne que, les foules enthousiastes qui accueillent et accompagnent les cortèges des leaders politiques lors de leurs déplacements, ne sont pas des baromètres qui attestent de l’adhésion des masses.

A la vérité, c’est dans l’intimité de l’isoloir que tout se joue.