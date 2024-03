Les conseils de Alioune Tine à Bassirou Diomaye Faye

Alioune Tine, fondateur du think tank AfrikaJom Center

Alioune Tine, président fondateur du think-tank Afrikjom Center et figure éminente de la Société civile, a délivré des conseils à l’endroit du nouveau président de la République du Sénégal sur le réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Le 26 mars, Alioune Tine a exprimé l’importance pour le Président élu, à savoir Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de «faire preuve de pragmatisme et de retenue». Soulignant la nécessité de réaliser un audit de la situation économique du pays, Alioune Tine estime que celui-ci est confronté à une «dette importante et à un quasi risque de cessation de paiement».

Alioune Tine a également «mis en garde contre les émotions populaires, contagieuses dans la sous-région et parmi la jeunesse, appelant à la distance et au pragmatisme». Dans son message, il a conseillé au Président Bassirou Diomaye Faye de «regarder le tableau de bord avant de démarrer» et de ne pas «céder aux émotions en vogue».