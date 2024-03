Présidentielle 2024 : Mouhamadou Bane tire des leçons de ce « vote référendum »

Une alternance dès le premier tour, une première dans l’histoire politique sénégalaise : les leçons à tirer de ce ‘’vote référendum’’

Cette élection est exceptionnelle à plus d’un titre. Tout d’abord parce qu’elle marque la fin de la présidence de Macky Sall, après douze années au pouvoir, avec une fin de règne marquée par quelques soubresauts inédits liés au report de l’élection présidentielle. En outre, c’est la première fois qu’une alternance se produit sous les airs d’un ‘’referendum’’ avec un score sans appel de 54 %. La première alternance de 2000 et celle de 2012 furent marquées par deux tours. On peut en déduire que le peuple s’est valablement exprimé d’une part et d’autre part il a plébiscité un changement radical voire une rupture pour expérimenter une nouvelle voie. Il convient donc de mettre en lumière les enseignements utiles pour notre jeune démocratie mais également de mettre en perspective quelques défis majeurs qui se dressent pour cette nouvelle équipe dirigeante.

Une sanction de la mal gouvernance

L’Afrique noire est mal partie affirmait, René Dumond (1962) ingénieur agronome Français. Malgré quelques acquis, après 64 ans d’indépendance les échecs sont largement consommés dans la quasi-totalité des États africains. La mal gouvernance constitue un obstacle majeur au développement. Avec l’émergence du New public Management, les fondements conceptuels et opérationnels du « modèle de bonne gouvernance » se résumeraient à ces points :

— la transparence dans la gestion des affaires publiques ;

— la démocratisation et la participation de la société civile ;

— la recherche systématique de l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience organisationnelle

Le président Macky Sall accédant au pouvoir au 02 avril 2012 avait prôné la rupture avec une gouvernance sobre et vertueuse. Tel était le slogan. Dans les faits, on a assisté à la démultiplication des ministères, la création tous azimuts d’institutions politiques – Haut Conseil du Dialogue Social- Le Haut Conseil des Collectivités Territoriales – pour caser une clientèle politique. Les rapports des organes de vérification de la cour des comptes et ceux de l’OFNAC rangés dans les tiroirs. On peut lire ce qui suit sur un article du Monde paru le 07 février 2023 à propos des fonds Force Covid-19 : « des infractions pénales ont été constatées, souligne la cour des comptes qui fait état de surfacturations, absences de justificatifs, conflits d’intérêts mais aussi de dépenses sans rapport avec le Covid-19 estimées à environ 20 milliards de francs CFA ». Les sénégalais ont sanctionné cette manière de gérer nos ressources publiques.

Une gouvernance répressive – Force reste à la loi !

Entre 2021 et 2023 avec les manifestations des citoyens, le bilan est effroyable. Plus de 60 morts dont 55 par balles a indiqué Seydi Gassama de Amnesty international. Des milliers de jeunes emprisonnés parfois suite à de simples posts sur les réseaux sociaux. Et le slogan choc du régime fût : Force reste à loi. Ce que le roi veut, c’est ce que la loi va faire. Nous étions loin de l’Etat de droit. Ce n’est pas étonnant que l’année 2023 soit marquée par des départs massifs à travers des pirogues de fortune vers un mirage. Malheureusement trop occupé à annihiler l’expression populaire et à combattre l’opposition politique, le pouvoir n’a pas eu le temps de définir une politique de jeunesse ambitieuse pour déconstruire le mythe de Barça Wala Barsakh tout en donnant de l’espoir à la jeunesse.

Une régression démocratique doublée d’une faiblesse de la riposte du point de vue des idées

Le 31 juillet 2023 actait la dissolution du Pastef. Les dernières interdictions de partis politiques dans notre histoire politique datent des années 1960 ; celle du Parti africain de l’indépendance ( PAI) de Majmouth Diop sous le régime [du président Léopold Sédar] Senghor ; celles du Bloc des masses sénégalaises en 1963 et du Front national sénégalais, de [l’universitaire] Cheikh Anta Diop en 1964, dans une époque et un contexte politique différents.

En 2018, le leader du PASTEF à la veille des présidentielles de 2019 a publié un livre-vision, « Solutions », un résumé de ses démarches politiques pour le développement du Sénégal. Cette sortie d’ouvrage fût accompagnée d’une séance de question réponses avec des journalistes. Hélas, il n’a pas trouvé sur le terrain des challengers aptes à porter une riposte sur le plan des idées. C’est ainsi que commença une campagne de calomnies et de dénigrement en son encontre. Ce qui renforça d’ailleurs la sympathie des sénégalais à son endroit.

Une évolution sociologique non décryptée : une jeunesse connectée et souverainiste !

Avec la magie du Clic cette jeunesse est beaucoup plus ouverte au monde puisqu’elle a la possibilité de voir à temps réel ce qui se passe à Dubaï, à New York ou à Johannesburg. Nos gouvernants font face à une jeunesse mieux informée et beaucoup plus exigeante. En tant que véhicules privilégiés de la liberté d’expression et vecteurs des contestations citoyennes ou de la « citoyenneté critique » les réseaux sociaux se sont imposés comme les nouveaux espaces de la contestation et de la reconstruction de la politique. Le Pastef a beaucoup misé sur une communication digitale tout en atteignant sa cible. En marketing on pourrait dire qu’il a converti des prospects en clients.

En Mai 2022, le président sortant Macky Sall avait promis une loi de régulation des réseaux sociaux qualifiant au passage de ‘’chômeurs’’ les citoyens ou activistes qui le critiquaient sur les réseaux sociaux. Cette sortie dénotait la non prise en compte de cette mutation sociétale. A la place d’une loi de régulation des réseaux, sous d’autre cieux de nouveaux concepts comme la citoyenneté numérique sont introduites. La citoyenneté numérique est définie comme la mise en œuvre du rôle des individus dans la société par l’utilisation des technologies numériques, ce qui lui confère des caractéristiques d’autonomisation et de démocratisation. La citoyenneté numérique se situe à l’intersection de l’éducation civique, de l’éducation aux médias et de l’éducation numérique de base (Hladschik 2020).

Suite aux crises récentes, Covid 19, conflit russo-ukrainienne, les bouleversements politiques au Sahel, le monde entier a été confronté à la question de souveraineté. Mais l’Afrique est peut-être le continent où cette question a été la plus agitée ces dernières années. On y observe une régénérescence de la pensée souverainiste et indépendantiste des pères fondateurs comme Nkrumah, Modibo Keita, Julius Nyerere ou encore Cheikh Anta Diop. Une Afrique qui s’affirme davantage à travers son identité. Elle est aujourd’hui portée par de nouvelles générations, à travers le débat sur la pensée Post coloniale – Atelier de la pensée organisé par Felwine Sarr et Achille Mbembe. La jeunesse africaine observe, scrute les positions des décideurs politiques sur les questions cruciales comme celle de la monnaie, les contrats d’exploitation concernant les ressources naturelles, ou tout simplement les relations avec l’occident. Cette jeunesse prône de nouveaux rapports avec le reste du monde, des rapports qui privilégient les intérêts du continent, des rapports basés sur des partenariats beaucoup plus équilibrés.

Le génie politique de Ousmane Sonko

Traditionnellement les partis politiques en Afrique ont toujours comme but la conquête et l’exercice du Pouvoir. Ousmane Sonko est allé au-delà de cette acception. Il avait un projet de société et a réussi en un temps record 2014-2024 à devenir une figure incontournable de la scène politique africaine. La pertinence de son projet adossée à une vision claire et de rupture a séduit les masses. Le peuple s’est approprié ce « projet » et on pouvait lire ou entendre la nécessité de protéger ce projet. Il a fondamentalement réussi deux choses : la dépersonnalisation d’un projet politique d’où l’accession au pouvoir du Président Bassirou Diomaye Faye – une alternative à la suite de son emprisonnement, ceci démontre à suffisance sa capacité d’anticipation et son leadership. Ensuite la « démarchandisation » de la politique : l’argent a toujours eu une place inconsidérée dans la pratique politique au Sénégal. Le chef de parti, bailleur, omnipotent qui finance les activités et distribue les fonds pour conquérir une clientèle politique. Avec le Pastef ce fut l’inverse, on a assisté à une innovation majeure – une première crowdfunding de l’histoire politique au Sénégal.

Quelques perspectives pour ce renouveau démocratique

Un défi majeur de régime consiste à assoir davantage le culte du travail dans les consciences et bannir le ‘’tokk mouy dokh’’. En outre, ce régime a été élu en majorité par la jeunesse, donc elle doit constituer une de ses priorités. La jeunesse c’est le présent mais également le futur. Une jeunesse formée et préparée construit une nation. Les pays asiatiques l’ont largement démontré avec des bons qualitatifs appréciable à travers l’IDH ( Indice de développement Humain). Les défis sont nombreux : l’éducation, la santé, la formation professionnelle, la souveraineté alimentaire à travers la modernisation de l’agriculture, la souveraineté numérique, l’exploitation de nos ressources pétrolières et gazières et les réformes institutionnelles. En outre, sur le plan géopolitique avec cette transition démocratique, le Sénégal a un rôle majeur à jouer autour des nouvelles alliances qui vont se créer sur l’espace CEDEAO.

Avec cette stabilité retrouvée, le tourisme pourra être relancée avec des réformes ambitieuse pour la promotion de la destination Sénégal. En outre, la transformation structurelle de notre économie via une industrialisation devra constituer un axe majeur de notre politique économique. L’enjeu c’est de développer des industries transformatrices, de voir aussi comment utiliser la technologie et la digitalisation pour arriver à mettre sur le marché des produits à forte valeur ajoutée de tel sorte que les retombées soient beaucoup plus conséquentes. L’idée n’est pas simplement de corriger la balance commerciale chroniquement déficitaire mais aussi de créer massivement des emplois et par ricochet permettre à une couche importante de la population d’accéder à des revenus décents mais également de disposer d’une protection sociale. Un autre défi rarement évoqué consiste à ramener le secteur dit informel – plus de 95 % de notre économie – à participer davantage à la contribution obligatoire avec des facilités. Il ne s’agit d’aller vers une dynamique de taxation obligatoire mais plutôt vers une démarche constructive et pédagogique pour montrer l’importance de la contribution citoyenne. Tout l’enjeu de ces mutations repose sur la transparence et la confiance du citoyen. Par ailleurs les entreprises sénégalaises doivent accéder davantage à la commande publique avec la plus grande transparence, une condition essentielle pour doper notre économie. Les attentes sont nombreuses mais l’espoir est permis. Et chaque sénégalais devra à son niveau s’inscrire dans cette nouvelle dynamique de changement pour un Sénégal réconcilié et prospère dans une Afrique forte.

Par Mouhamadou BANE

Citoyen sénégalais