Les conseils de Serigne Cheikh Ndigël à Serigne Saliou Thioune et Aïda Diallo…

Serigne Cheikh Ndigël Fall est revenu sur l’affaire Sokhna Aïda Diallo. Le marabout demande plus de clémence à l’endroit de la veuve du guide spirituel des Thiantacones. Avant de lancer un appel en direction des deux protagonistes qui de dispute le « califat du Cheikh ».

Pour le chef religieux Baay-Fall, les deux concernés gagneraient à sauvegarder l’héritage du regretté disparu en faisant la paix. Il ajoutera, selon nos confrères de DakarActu, ce qui suit : « Cheikh Béthio a réussi sa mission. Ne laissez pas son héritage être éparpillé. Réunissez-vous ! »

Serigne Cheikh Ndigël Fall recommande à Serigne Saliou Thioune de s’évertuer à aller récupérer ses frères et à réunir la famille Thioune, non sans préciser n’avoir jamais vu Sokhna Aïda Diallo même si celle-ci lui avait envoyé des bœufs l’année dernière et qu’en partant en voyant, il est passé chez elle pour transmettre ses remerciements et ses prières à l’oncle de la veuve de Cheikh Béthio.