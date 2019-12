Les défenseurs de la République attaquent « Nio Lank »

Les Défenseurs de la République/Dakar sermonne «Nio Lank»: «Cette politique de diabolisation et de dénigrement est déjà révolue… »

Le mouvement « Les Défenseurs de la République de Dakar déplorent jusqu’à la dernière énergie l’attitude des animateurs de la Plateforme « Nio Lank ». Dans un communiqué rendu public, ces proches de la mouvance présidentielle d’indignent : « Les défenseurs de la République/Dakar s’indignent de la même manière que tous les Sénégalais qui suivent avec mépris la scène politico-sociale depuis quelques temps marquée par les sorties inopportune et malencontreuses des membres du collectif « NIO LANK, NIO BAGNE ».Ces minuscules soient disant activistes qui s’engouffrent dans leurs casquettes de politiciens déguisés cherchent en vain à divertir et sodomiser l’opinion publique, en cherchant depuis quelques jours à aller à la rencontre des politiciens et des chefs de Parti pour leur inviter dans leur farce médiatique. Allant plus loin dans leur verve, ils condamnent : « C’est dire tout simplement que ces faux membres de la société civile sont de véritables et dangereux politiciens qui cherchent à entrainer les populations dans leur fourberie. Ces faux politiciens dans leur volonté obstinée de vouloir duper et manipuler l’opinion publique, tout en s’éloignant des réalités et priorités des populations, montrent à suffisance leur échec dans leurs combines et pratiques occultes de tous les jours. Qu’il nous soit permis en tant que défenseurs de la République de dire que cette politique de diabolisation et de dénigrement est déjà révolue .Nous pensons que les Sénégalais dans leur écrasante majorité, l’association des consuméristes, l’association des consommateurs, SOS consommation et les syndicats de défense des intérêts des populations, partisans des réformes et des mesures sociales touchant directement les populations, doivent sortir de leurs gongs et éclairer la lanterne des Sénégalais sur leur devoir et leur droit de protéger et de défendre la SENELEC qui est leur bien et patrimoine national .En perspectives, les DR/ Dakar d’avertir les éventuels trouble-fêtes : « Pour les dirigeants de cette plateforme l’objectif n’est rien d’autre que de déstabiliser le pays et d’y installer un climat social assez tendu qui leur permettrait certainement de réussir leur projet politique. Malgré toutes leurs manœuvres les défenseurs de la République/Dakar resteront plus que jamais motivés pour leur barrer la route de la plus belle des manières. »