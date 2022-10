Les députés de Wallu déchirent le projet de loi de finances d’Amadou Ba

Le groupe parlementaire Liberté, démocratie et changement est d’avis que le projet de loi de finances 2023 du gouvernement du Premier ministre Amadou Ba «n’a aucune intention d’abréger les souffrances des Sénégalais». Pour les députés de Wallu Sénégal, «le budget 2023 ne fera qu’accélérer la dégradation de la situation économique et sociale de notre pays, en plongeant un peu plus dans la précarité et la pauvreté des millions de Sénégalais. Ainsi, aucune mesure pertinente n’est envisagée pour s’attaquer à l’augmentation fulgurante des prix des denrées de première nécessité, pour renforcer le pouvoir d’achat des ménages, pour s’attaquer au prix insoutenable des loyers, pour mettre fin aux coupures d’eau, pour payer les arriérés de l’Etat dus aux entreprises et opérateurs économiques, pour régler définitivement les crises qui secouent les secteurs de l’éducation et de la santé, pour soulager les paysans victimes de l’échec des dernières campagnes agricoles, pour lutter contre le chômage endémique des jeunes et pour lutter efficacement contre les inondations». Ces députés estiment qu’annoncer un budget de 6400 milliards de francs CFA «n’a aucun sens si les objectifs dudit budget ne sont pas alignés sur les attentes légitimes des populations».