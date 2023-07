Les derniers chantiers de Macky Sall

Après la grosse annonce de ce lundi du président de la République, l’heure est venue de se pencher sur la gouvernance du pays, durant le reste du mandat de Macky Sall. Il reste, en effet, 9 mois au chef de l’Etat pour terminer son mandat.

Le premier chantier du Président Macky Sall demeure le choix d’un dauphin. Jusqu’ici, le chef de l’Etat n’a pas procédé à la désignation de ce dernier. Le chef de la majorité Bby a plusieurs profils qui s’offrent à lui. Même si les noms du Pm Amadou Ba et du président du Cese, Abdoulaye Daouda Diallo, sont avancés pour le responsable politique à désigner. A moins que d’autres profils se dégagent des autres formations alliées de l’Apr. Que l’un d’entre eux soit choisi, il pourrait être amené à se décharger de ses fonctions actuelles pour s’occuper exclusivement de sa campagne pré-électorale et celle électorale.

Toujours, sur le plan politique, le Président Macky Sall devrait travailler à maintenir intacts les rangs de Benno bokk yaakaar (Bby). Ce, afin d’éviter la démobilisation des troupes à moins d’un an de la prochaine Présidentielle. Il est appelé à travailler aux côtés des leaders alliés, à continuer à faire gagner son camp.

Autre domaine, autre chantier pour le chef de l’Etat : celui de la Justice. Le Président Sall a évoqué dans son discours, sa détermination à faire la lumière sur les derniers évènements du mois de juin découlant de la condamnation par la Chambre criminelle du leader du parti Pastef, Ousmane Sonko. Mais aussi l’exécution des décisions de Justice. Et l’emprisonnement du «Patriote» en chef demeure une priorité pour le gouvernement, qui l’a réaffirmé à plusieurs reprises et l’a lié à la décision du juge rendue publique le mercredi dernier. Macky Sall a également la ferme volonté à voir les enquêtes enclenchées à cet effet aboutir.

Le dossier des 1000 milliards du Force Covid-19 devrait figurer aussi en bonne place dans l’agenda du chef de l’Etat. Après les enquêtes menées par la Dic et les communications faites sur la question par le Procureur général près la Cour d’appel de Dakar, Ibrahima Bakhoum, cette affaire n’est pas revenue en surface sur la place publique.

Etant toujours dans le temps de l’action et du développement de son pays, Macky Sall séduira davantage ses concitoyens en posant des actes forts dans les 9 mois qui lui restent pour terminer son dernier mandat. Avec comme obsession, l’achèvement des nombreux projets et programmes qu’il a mis en place.

Déjà, deux départements ministériels sont sans titulaires, les Sports et l’Elevage, frappés donc du sceau de l’intérim, depuis le départ des ministres de Rewmi du gouvernement. Quels profils pour manager ces deux ministères, en cas de jeu des chaises musicales ? Le pays regorge de talents et de ressources humaines pouvant s’occuper convenablement de la tâche et de la mission attendues de ceux qui seraient appelés à diriger ces ministères.

Pendant plusieurs années de son règne, le Président Macky Sall a incarné et rempli pleinement le rôle d’un grand réformateur. Il est appelé à maintenir le cap de cette trajectoire jusqu’au moment de la transmission du pouvoir à son successeur. Ce qui pourrait constituer un legs immense au point de susciter un grand challenge chez le 5ème président de la République du Sénégal, après 64 ans d’indépendance.

Source : Le Quotidien