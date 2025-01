«Les élections ne se gagnent pas sur les réseaux sociaux» (Abdoulaye Saydou Sow)

Ce samedi, la mairie de Kaffrine a été le théâtre d’une grande mobilisation des militants de l’Alliance pour la République (APR). À l’appel du maire Abdoulaye Saydou Sow, ancien ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, les responsables de sections et sous-sections de la commune ont répondu en masse pour une assemblée générale destinée à remobiliser les troupes.

Lors de cette rencontre, Abdoulaye Saydou Sow a insisté sur l’importance de la préparation pour les prochaines élections locales. « Les élections ne se gagnent pas sur les réseaux sociaux. Il faut descendre sur le terrain et parler aux militants », a-t-il martelé. Le maire a exhorté ses partisans à rester confiants et déterminés, en rappelant les réalisations de son équipe municipale. « Nous avons hérité d’un budget de 300 millions et l’avons porté à 1,5 milliard. En plus, de nombreux projets visibles ont été réalisés dans la commune », a-t-il souligné, avant d’ajouter : « Soyez prêts pour les élections de 2027, ou même pour 2026 si elles sont avancées. Nous sommes prêts ! »

Le maire de Kaffrine n’a pas mâché ses mots à l’égard de certains membres de son parti. Il a déploré l’attitude de responsables ayant bénéficié de privilèges sous le régime de Macky Sall, mais qui sont désormais absents du terrain. « Ils restent tapis dans l’ombre et ne défendent plus le président Macky Sall », a-t-il dénoncé, avant d’annoncer que ce dernier envisage prochainement la mise en place d’un nouveau bureau politique.

Cette assemblée générale marque une étape clé dans la stratégie d’Abdoulaye Saydou Sow pour rassembler et dynamiser les militants en vue des échéances électorales à venir, selon Emedia qui rapporte l’information.