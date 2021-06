Les enfants de la garde républicaine en Assemblée générale…ce samedi (communiqué)

Le Regroupement des Enfants de la Garde Républicaine (REGAR), titulaire du récépissé n° 019593/MINT/DAGAT du 26 novembre 2019, a le plaisir d’informer ses membres et sympathisants de la tenue de sa troisième Assemblée générale, prévue les samedi 05 et dimanche 06 juin 2021, à Thiès.

Cette rencontre spéciale de la famille des enfants de la Garde Républicaine constituera un grand moment de ferveur et de retrouvaille, une occasion propice pour consolider et raffermir leurs liens de fraternité, et un jalon supplémentaire dans la poursuite de l’œuvre de restauration et de revivification du glorieux passé de leurs vaillants pères, anciens gardes cercles, gardes territoriaux et gardes républicains qui ont travaillé avec courage et abnégation et qui, au prix de leur santé, ont laissé à la République, une œuvre colossale dont les dignes héritières sont la Police nationale et l’Administration pénitentiaire.

Les membres de l’association REGAR disséminés à travers le territoire national et au sein de la Diaspora sont invités à prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires, pour participer massivement à ce grand rassemblement familial qui, au-delà des activités traditionnelles d’adoption des projets de textes et de renouvellement de l’instance dirigeante, se penchera sur les grands objectifs fixés depuis sa création intervenue à Thiès, le 09 avril 2011, à savoir :

– la réunification des fils de gardes ayant vécu leur enfance dans les différents camps établis à travers le pays ;

– la promotion des liens amicaux et fraternels qui les ont unis depuis des décennies ;

– le développement des rapports de solidarité et d’entraide entre les membres.

Les activités inscrites à l’ordre du jour se dérouleront, pour la journée du samedi 05 juin 2021, au camp de Groupement Mobile d’Intervention (GMI) de Thiès et pour la journée du dimanche 06 juin 2021, dans l’enceinte de l’auditorium de l’Université Iba Der THIAM de Thiès.

Frères et sœurs de la famille REGAR, à l’unisson des cœurs, mobilisons tous pour la réussite de ce grand rendez-vous.

Fiers d’être enfants de gardes.