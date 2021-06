Keur Massar devient 46e département du Sénégal (document)

Keur Massar, créé par décret n°2021-687 du 28 mai 2021, devient officiellement le 46e département du Sénégal. Le Président Macky Sall vient concrétiser l’annonce du 17 septembre 2020 suite aux fortes inondations.

Il est constitué des arrondissements ci-après : arrondissement de Malika, avec comme communes Malika et Keur Massar ; arrondissement de Yeumbeul, avec comme communes Yeumbeul Nord et Yeumbeul Sud ; arrondissement de Jaxaay, avec comme communes Jaxaay-Parcelles et Keur Massar.

Parallèlement, pour une organisation territoriale plus cohérente, ajoute le communiqué, le département de Guédiawaye est scindé en deux (2) arrondissements que sont Wakhinane Nimzatt et Sam Notaire.