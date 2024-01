Formation Professionnelle : les établissements de Zig dotés de manuels

La Directrice de la Formation Professionnelle et Technique (DFPT) a remis, symboliquement à l’Inspecteur d’Académie de Ziguinchor Cheikh Faye, des manuels de formation au nom de Madame le Ministre de la Formation Professionnelle de l’Apprentissage et de l’Insertion. C’est en marge de l’atelier de partage des résultats de de l’audit qualité des établissements privés de formation professionnelle et technique.

Madame Camara Maïmouna Kanté présidant la rencontre en présence de l’I.A, a rappelé aux participants, l’importance que le MFPAI accorde à ce qui se fait dans les écoles privées de la formation professionnelle. Madame la directrice a également salué l’appui que la GIZ, à travers le projet RéFop, ne cesse de faire pour la réussite de cette mission nationale.

Le même atelier de partage des résultats de l’audit qualité a vu le jour à Kolda. À la suite du partage du rapport, le chef de la Division Privée de la DFPT a précisé devant les acteurs toutes les décisions que le niveau central va prendre. Ainsi Monsieur Modou Niang a rafraîchi la mémoire aux déclarants responsable des établissements privés de formation professionnelle les quelques statistiques régionales et nationales.

Trois (03) catégories d’établissement sont identifiés, a ajouté Monsieur Niang. Il s’agit de : Ceux enregistrant un seuil de performance de plus de 80%, ceux enregistrant un seuil compris entre 80 et 40% et enfin ceux enregistrant un seuil de performance de moins de 40%.

Le bassin Tambacounda et Kédougou a, à son tour, organisé son atelier le 19 janvier 2024. Le score enregistré par les écoles privées de formation professionnelle de Tambacounda, a attiré l’attention de tous, autant qu’elles sont. Toutes ont eu un seuil de performance de plus de 50%. Ce que le Secrétaire Général de l’I.A de Tamba a magnifié. C’est un bel exemple, a dit Modou Niang. Pour lui, cela ne doit pas être un motif pour dormir sur ses lauriers, au contraire, cela doit être un challenge pour plus de performances.

