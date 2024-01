Relance du ferroviaire : un train de travaux est arrivé à Tambacounda

Un train de travaux servant à l’entretien et à la réparation de la voie ferrée est arrivé, samedi, à Tambacounda dans le cadre d’un essai ferroviaire pour la redynamisation de la liaison entre le Port autonome de Dakar et la région orientale.

« Ce train de travaux a quitté Thiès pour arriver jusqu’à Tambacounda, c’est des centaines de personnes qui ont travaillé d’arrachepied depuis le mois de février 2023, pour qu’on puisse avoir cette liaison ferroviaire », a salué le directeur général de la société nationale des Chemins de fer du Sénégal (CFS).

Malick Ndoye a ajouté qu’il restait « un peu de travaux de finitions, de cylindrages » entre autres. Mais, il estime que « l’essentiel est aujourd’hui terminé, la liaison ferroviaire est rétablie ».

‘’Nous allons nous atteler dès la semaine prochaine à quelques finitions, je pense que dans deux à trois jours nous allons terminer les travaux », a-t-il-affirmé.

Selon lui, « il y a toute une partie de maîtrise d’œuvre avec des procès-verbaux d’autorisation d’ouverture de la voie ». « On parle de jours, on ne parle plus de semaines ou de mois pour le démarrage des activités », a précisé M. Ndoye.

« Nous attendons les autorités qui vont nous indiquer quand est-ce qu’on va de manière effective redémarrer les activités, car la décision finale leur revient », a-t-il dit.

Il a rappelé que trois locomotives ont été déjà acquises pour faire des essais entre Dakar et Tambacounda.

« On a fait un premier essai avec un train très léger, on va utiliser des locomotives avec des bourreuses pour faire passer des trains lourds dans les jours à venir pour cylindrer et poser la voie, c’est une question de deux à trois jours », a dit Malick Ndoye.

Lire la suite ici