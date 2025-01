Les frustrés du Pastef tapent sur Diomaye…une nomination polémique

Au sein du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) veille sur le «PROJET» avec des pierres. Les partisans de Ousmane Sonko tirent sur toute personne qu’ils considèrent comme leur ennemi. Et le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye n’est pas épargné par cette furie partisane. Les membres du parti au pouvoir ne ratent jamais l’occasion de critiquer publiquement les décisions du chef de l’Etat. Une fois n’est pas coutume. Cette manière de faire risque de porter préjudice au régime.

Encore une nouvelle polémique au Pastef ! Après le cas Samba Ndiaye, les Patriotes dénoncent une nouvelle nomination de Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko. Le président de la République et son premier ministre ont conjointement signé un décret officialisant la nomination de huit (8) nouveaux membres du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA). Parmi ces nominations figure la sociologue Aoua Bocar Ly Tall.

Une nomination qui a mis beaucoup de Patriotes, qui se croient défenseurs du «PROJET», dans tous leurs états. Tout comme Samba Ndiaye, il est reproché à la dame ses anciennes positions contre Ousmane Sonko et le Pastef. «C’est une insulte flagrante pour tous les patriotes et combattants du Canada et du Sénégal. Une insulte aux principes de rupture tant chantée. Une insulte à la mémoire de nos martyrs et de nos dignes sacrifices ultimes», écrit Mollah Morgun sur sa page Facebook accompagné d’une photo de la dame avec Macky Sall.

« Aoua Bocar Ly-Tall nommée au CNRA. Une nouvelle Samba Ndiaye ? Parfois, on a l’impression qu’il y a des personnes au sommet de l’État qui œuvrent pour l’échec du projet ou qui cherchent à contrarier les Patriotes. Le Président Diomaye ne peut pas connaître tout le monde, mais ceux qui lui suggèrent certains noms connaissent bien ces personnes. Si cela continue, il semble que ce sont ceux qui étaient nos pires ennemis d’hier qui récolteront les fruits du sacrifice des ‘terroristes’ de Pastef », a écrit Landing Diémé dans une publication largement partagée.

«… Cette dame accusait Sonko de tenir un discours régionaliste et prétendait que les plus valeureux des Sénégalais venaient de son terroir. Et voilà qu’elle bénéficie maintenant de la signature du Président Diomaye. Pour éviter la diffusion de ses anciennes publications à l’encontre de Pastef, elle a, semble-t-il, procédé à un nettoyage de sa page, » a-t-il ajouté en joignant des captures d’écran de publications qu’il attribue à Aoua Bocar Ly-Tall. Un combat perdu d’avance par le Pastef. Car dans le document, il est clairement mentionné «un mandat de 6 ans» qui n’est pas révocable.

Mais pourquoi ces pastéfiens n’ont pas dénoncé les autres nominations. N’étaient-ils pas là quand un ancien membre de l’APR était nommé PCA de l’APIX ? Une de leurs anciens adversaires fut aussi nommée comme haute représentante du président de la République. Un transhumant est nommé ministre Et pourtant, personne n’a crié au scandale. Alors pourquoi cette mémoire sélective des patriotes ? Veulent-ils être les seuls à occuper tous les postes de nomination ? Ou veulent-ils, simplement, exclure les non-patriotes de la gestion de la cité ?

Les membres de Pastef oublient certainement que le Sénégal appartient à tout le monde. Bassirou Diomaye est le président de tous les sénégalais. Les 54% qui ont voté pour lui ne sont pas uniquement des membres du parti de Sonko. Le peuple s’est battu pour un changement et non pour un partage du gâteau. Les Patriotes sont trahis par le mot : « ennemis ». Les sénégalais ne sont pas des ennemis mais des adversaires politiques.

Et le président Bassirou Diomaye Faye a été très clair après l’affaire Samba Ndiaye. « Je l’ai déjà dit : nous venons de loin, après des heurts qui ont marqué notre pays. Nous avons souffert et celui qui a subi le plus, Ousmane Sonko, a annoncé avoir pardonné. Nous devons faire preuve de dépassement (…) Nous avons annoncé des appels à candidature, donc nous ne nous bornons pas seulement aux gens qui font partie de nous (PASTEF). Ceux qui, par le passé, nous ont injuriés y font également partie. Les Sénégalais nous ont fait confiance grâce à notre projet, et ce projet inclut tous les Sénégalais », avait déclaré le chef de l’État.

Donc il faudrait rappeler aux excités des réseaux sociaux qu’ils n’ont pas le monopole de la République. Le Pastef n’a pas été choisi pour se partager des postes. Chaque fils de ce pays a le droit de prétendre à un poste s’il a les compétences. Dans le cas contraire, ce nouveau régime ne vaudra pas mieux que ceux qu’ils ont remplacés. Voilà comment fonctionne une République qui se respecte. Le Sénégal transcende nos divergences politiques ! D’où l’unité de rappeler à ses excités, qui se prennent pour le centre du monde, qu’ils sont dans une République. Et non une monarchie.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn