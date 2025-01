Voici les principaux opposants de Diomaye et Pastef…les patriotes

S’il y’a un parti politique qui mérite d’être organisé c’est bien le PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité). Voilà un parti dans lequel les militants veulent tout contrôler. Les hommes de Ousmane Sonko veulent être les seules voix du projet. De par leurs agissements, les Patriotes sont devenus les seuls véritables opposants du Pastef. Il n’épargne même pas le Président Macky Sall dans leurs attaques. L’heure est venue pour Sonko de les arrêter.

Une nouvelle polémique alimente le Pastef. Les partisans de Ousmane Sonko critiquent une nomination du président de la République. La nomination de Aoua Bocar Ly-Tall, une sociologue, fait grincer des dents. Elle fait partie des huit (8) nouveaux membres du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) nommé par le chef de l’État Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Un décret contresigné par son premier ministre, Ousmane Sonko.

Une nomination qui a mis Pastef dans tous ses états. Une polémique qui n’honore pas le parti Pastef. Les Patriotes ont jeté le président en pâture. Pour les partisans de Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Diakhar Faye est responsable de la situation qui prévaut actuellement. Ils le prennent pour le principal responsable de cette situation. Ce qui les pousse à lui tirer dessus. Les partisans de Sonko n’en ont cure des nouvelles fonctionnalités de leur camarade de parti.

Des partisans de Ousmane Sonko tirent directement sur le président Bassirou Diomaye Faye. Leur comportement est digne d’un anarchiste. Pour beaucoup de personnes, les nouvelles autorités n’ont pas le contrôle sur leurs partisans. De véritables électrons libres qui tirent à bout de champ. Des directeurs généraux, de simples partisans se permettent de critiquer le chef de l’État oubliant ainsi tous les principes d’une République. Un comportement qui irrite les sénégalais. Des sénégalais qui sont des maillons importants du PROJET.

«Il est mieux d’avoir un ennemi intelligent qu’un ami bête. Ce pays n’appartient pas à un parti mais à tous. Ousmane sonko doit nous éviter la honte de l’échec en disciplinant ces novices politiques qui commencent à donner une mauvaise image d’intolérance et d’ignorance au pastef. Les sénégalais sont civilisés et n’admettent pas cette ostracisme rampant inconnue au Sénégal ou même issue d’une minorité sociologique ou ethnique, on peut arriver au sommet de l’état. La casamance doit aider sonko en évitant certaines déclarations et critiques peu raisonnables sur les décisions régaliennes du gouvernement», commente un internaute sur cette polémique.

Un comportement qui en dit long sur ce que les sénégalais pensent du parti au pouvoir. Il est devenu impératif pour Ousmane sonko d’ apprendre à ses militants que le Sénégal est le Sénégal de tous et que le monde n’est pas immobile mais dynamique. Un pays ne peut pas fonctionner dans l’adversité permanente. Et si des rentiers de la violence veulent faire de Pastef une succession, c’est sûr que le PROJET n’arrivera jamais à termes. La population n’a pas élu des personnes, mais un idéologie.

Les patriotes sont en train de diviser leur parti. Au moment où certains accusent Diomaye, d’autres prennent sa défense. Ces derniers soulignent la responsabilité du premier ministre et du ministre de la communication. Une querelle de borne fontaine qui pouvait être évitée. Quoique les patriotes disent, Diomaye ne peut plus revenir sur cette décision. Les huit (8) nouveaux membres du CNRA sont nommés pour «une durée de 6 ans, non renouvelable et non révocable».

Après la polémique sur l’indemnisation des victimes, voilà les patriotes qui montrent leur vrais visage. Le Pastef est devenu le principal opposant de Pastef. Les partisans de Ousmane Sonko vont se bagarrer entre eux, s’insulter, s’humilier puis s’unir pour faire tomber leur propre régime. C’est la cupidité qui va faire tomber ce parti qui a résisté à tous les assauts de Benno Bokk Yakaar.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn