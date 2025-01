Les grands chantiers d’Ansoumana Dione…pour 2025

L’année 2025 s’annonce cruciale pour Ansoumana DIONE. Après plus de deux décennies de luttes intenses, pour le respect des droits des personnes souffrant de maladies mentales, ce digne fils du Sénégal, est parvenu à réduire, en quelques mois seulement, de façon drastique, le grave phénomène de l’errance des malades mentaux à Kaolack. Diourbel, Kaffrine et Dakar ont également bénéficié des nobles actions de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades (ASSAMM). Pour cette année 2025, ladite organisation compte apporter des solutions adéquates, concrètes et précises, au profit des malades mentaux qui errent dans la Capitale Sénégalaise : Dakar.

Le 25 janvier 2025, pour démarrer cette nouvelle année, le Centre Ansoumana DIONE de Kaolack, situé à Bouchra, à l’initiative de cette Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), compte présenter ses anciens pensionnaires, au cours d’une très grande cérémonie, avec d’éminentes personnalités. Dans un pays dit de croyants, de solidarité, d’entre-aide, quoi de plus normal d’apporter l’assistance nécessaire pour cette frange extrêmement vulnérable de notre société qui a été trop longtemps abandonnée à elle-même ? C’est avec un grand plaisir que l’ASSAMM, reconnue à cet effet, travaille à soulager leurs souffrances, pour l’intérêt des citoyens.

Présentement, des malades mentaux errants, provenant de Dakar, Diourbel, entre autres régions, des hommes et des femmes, bénéficient d’une prise en charge totale et gratuite audit Centre Ansoumana DIONE de Kaolack. C’est la raison pour laquelle, le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar FAYE doit pouvoir honorer les malades mentaux, en accepter de présider la cérémonie de présentation des anciens pensionnaires du Centre. Ce serait une façon très importante pour l’actuel chef de l’Etat, de soutenir ou d’encourager, à son tour, ce citoyen modèle, Ansoumana DIONE dont l’engagement aux côtés des malades mentaux n’est plus à démontrer.

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)