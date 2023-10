Incroyable ! Les honoraires des avocats de Sonko frôlent les…

Ousmane Sonko devra débourser plusieurs centaines de millions pour payer ses avocats. Depuis plus de 3 ans, la bande à Me Ciré Clédor Ly et Me Bamba Cissé assure la défense de l’ex leader de Pastef. Et figurez-vous qu’elle travaille d’arrache-pied pour sortir le « gars » des pétrins dans lesquels il se fourre-tout le temps. De garde à vue en détention provisoire en passant par les arrestations, les avocats sont gazés, bousculés et envoyés en prison. Si pour certains proches, la récompense est après le sacre, pour les avocats, les honoraires explosent le compteur…

Une dizaine d’avocats pour assurer sa défense et une cinquantaine de gros bras pour sa sécurité. Si chaque gros bras lui coûte 50.000 Fcfa par jour, les honoraires des avocats restent secrets. Mais les langues se délient. Sonko a promis une somme globale au pouls d’avocats comme l’Etat avait fait avec ses avocats lors du procès de Karim Wade. La bande à Me El hadji Diouf devait recevoir les 2% des centaines de milliards récupérés dans la traque des biens mal acquis.

Feu Me Sèye et ses collègues, El Hadji Diouf et autres ont reçu chacun des milliards. C’est la même chose qui se déroule dans l’affaire Sonko. Ses avocats sont déjà riches avant même la fin de toute cette aventure politique. Selon des indiscrétions, chaque avocat devrait s’en tirer avec un chèque à 9 zéros. Et ce n’est pas pour rien que des individus de la trempe de Juan Branco qui, depuis la France, s’active.

Me Juan Branco, un avocat très opportuniste qui est allé jusqu’à s’insurger dans le dossier judiciaire de Julian Assange de Wikileaks, rien que pour se faire de l’argent sur le dos de ce dernier, ne fait rien au hasard. Il est prêt à tout même à vendre son âme au diable. Et dans l’affaire Ousmane Sonko, il sent le beau fleuron. Juan Branco s’active pleinement dans l’affaire Ousmane Sonko, parce qu’il sait qu’il est dans le bon coup.

Ousmane Sonko a vraiment mis dans la poche. Ce n’est pas pour rien que des individus, grands opportunistes comme Juan Branco, s’impliquent dans son dossier judiciaire au point de verser toutes sortes de mensonges, et de dénigrer l’Etat du Sénégal. Ce qui est un scandale. Un minable avocat qui cherche tout simplement à se révéler, se permet de mener une campagne internationale de dénigrement contre l’Etat du Sénégal.

Juan Branco n’agit pas au hasard. Ousmane Sonko a débloqué de très gros moyens pour assurer sa propre défense. Le chef de file de l’ex parti Pastef, qui a été radié da la fonction publique en tant qu’Inspecteur des Domaines et Impôts, garde pourtant des moyens financiers très colossaux. Ousmane Sobko entretient des journalistes et même des activistes qui se disent de la société civile. De la même manière, il se permet de débloquer des milliards, rien que pour entretenir son pool d’avocats.

Pas surprenant qu’un prédateur de la trempe de Juan Branco se bouscule dans son dossier car se voulant bien servir. Ousmane Sonko ne lésine pas sur les moyens rien que pour assurer sa propre défense. Il est entretenu par des forces obscures étrangères. Des forces qui tiennent le Sénégal en ligne de mire. Le Sénégal depuis du point de vue de sa position stratégique et des importantes ressources découvertes sur son sol, fait l’objet de toutes sortes de convoitises.

Voilà que surgit un certain Ousmane Sonko qui comme hasard est sorti à la troisième place de l’élection présidentielle de 2019 parce que ni Khalifa Sall, ni Karim Wade n’étaient partants à cette élection présidentielle. Par la suite, avec la maladresse du camp présidentiel, avec la très bonne communication d’Ousmane Sonko qui a su à merveille utiliser les réseaux sociaux, il a su s’attirer la sympathie de beaucoup de Sénégalais.

Or, Ousmane Sonko est un individu capable de faire du mal au Sénégal. Il a une fortune qui lui permet d’entretenir à coup de milliards ses avocats. Mais d’où tire-t-il tire toute cette fortune ? Les forces obscures sont là pour faire main basse sur les ressources naturelles du Sénégal. Rien d’étonnant si Ousmane Sonko détient des milliards qui lui permettent d’entretenir des avocats mercenaires

Source Pape Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn