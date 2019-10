Les jeunes de l’APR de Touba très déçus du…parti

Touba-Le cri de Khadim Gueye «Sope »Naby (APR Touba)…

Telle une révolution, l’Alliance Pour la République (APR, au pouvoir), trucide ses enfants. Pour dire, la colère des jeunes animateurs de la fronde «Dakar va mal» est en train de se nationaliser. A Touba, le jeune Khadim Gueye «Sope» Naby se dit très déçu par le comportement des responsables du parti présidentiel au niveau local : «Je milite dans l’APR depuis sa naissance. Je suis égale ment le coordonnateur du mouvement « And Suxaali Sunu Gox», regroupant des jeunes et femmes du quartier Médine Lansar de Touba. Depuis des années, on soutient le Président de la République son Excellence Macky Sall. En plus de la politique, nous investissons dans le social en menant des activités d’intérêt public au niveau de notre localité. Mais, nous sommes victimes d’ostracisme. Dans le parti, on ne nous associe à rien. Nous lançons un vibrant appel à la Première Dame Marième Faye Sall pour qu’elle nous reçoive afin de nous permettre de discuter des problèmes qui nous assaillent. Nous sommes d’avis que, elle seule, pourra régler ce qui se passe, ici. Nous lui demandons de nous tendre la perche », supplie-t-il.