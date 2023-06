«Les jeunes ne sentent pas les 12.000 millards empruntés par Macky» (Mamadou Lamine Diallo)

12000 milliards empruntés par Macky Sall en 12 ans, les jeunes ne le sentent pas

Les partisans de Macky Sall renforcés par les « dialogueurs « dits nationaux comme s’ils étaient des nationalistes sérieux répètent qu’il y a de la croissance et les infrastructures ont changé le visage de Dakar.

En effet, le Vieux Niasse qui s’accroche à Macky Sall, pour on ne sait quelle raison, a eu une formule malheureuse : on ne mange pas la croissance. Évidemment ce n’est pas exact. La croissance se mange au moment de sa création, entre les travailleurs, les entreprises locales, les entreprises étrangères et l’Etat évidemment

Pour les infrastructures, qui est l’axe de la politique de Macky Sall, c’est selon ; tout dépend du type, de son orientation, de sa qualité, du coût et de son mode de financement.

La règle des trois tiers s’applique ici, un tiers de bons investissements, exemple les ponts de Rosso et de Gambie, un tiers de mauvais investissements comme le centre Abdou Diouf et un tiers de corruption et de flux financiers illicites.

Au finish, peu d’emplois créés par l’économie ; sur 200 à 300 000 demandeurs d’emplois chaque année, 20 à 30 000 sont recrutés.

Ce qui explique le désarroi et le désespoir de la jeunesse. Elle commence à perdre confiance en la classe politique minée de combines.

Pour l’infrastructure Illa Tivaouane, qu’on veut confier à l’architecte franco- ivoirien Fakhoury, le ministère des finances a intérêt à rejeter le dossier, à quelques mois de la fin du régime en 2024.

Mamadou Lamine Diallo,