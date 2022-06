Les jeunes socialistes de Diourbel en colère contre Macky Sall

La Jeunesse socialiste de Diourbel a condamné avec la dernière énergie ce qu’elle qualifie comme une ingérence de la part du président Macky Sall dans la gestion du mouvement des jeunesses socialistes.

Le secrétaire général régional Saliou Dieng et la Présidente régionale des jeunesses féminines Magatte Seck ont manifesté toute leur indignation suite à la relégation dans les investitures de leur responsable national , l’honorable Député Bounama SALL de la 19eme à la 4e place sur la liste nationale .

Pour ces jeunes socialistes du Baol, rien ne peut justifier l’ingérence du président Macky SALL dans la gestion interne du Parti Socialiste et du Mouvement National des Jeunesses Socialistes , car selon eux :les modes de responsabilisation dans le PS répondent strictement à des principes et mœurs et ceci depuis les présidents Leopold Sedar Senghor , Abdou Diouf et Ousmane Tanor Dieng.

Surtout que rien ne peut être imputé à leur camarade et responsable national Mame BounamaSall, qui est un jeune parlementaire exemplaire , compétent et courageux .

Ils manifestent toute leur solidarité et lui renouvellent leur engagement militant .

Face à cette situation, Saliou Dieng qui demeure plus que jamais déterminé à apporter sa pierre à la construction du pays, preconnise l’organisation d’une rencontre entre les composants de la famille socialiste.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn