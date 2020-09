Les Laobés exigent l’arrestation de Thierno Alassane Sall dit TAS

La publication de son livre (Le Protocole de l’Elysée : contribution d’un ancien ministre du pétrole) continue de soulever des vagues.

Thierno Alassane Sall dit TAS essuie, de par les temps qui courent, les récriminations les plus folles des partisans du » Macky ». Face à la presse, ce vendredi, les Laobés du Sénégal, réunis autour de la Fédération Nationale des Laobés du Sénégal et de la Diaspora, ont « brûlé » ce livre et « envoyé » Thierno Alassane en prison : »Thierno Alassane Sall a cherché à dévaluer notre République en racontant des bobards. Il a trahi les secrets d’État. Nous, Laobés du Sénégal, pensons que sa véritable place est bien en prison. L’histoire montre à suffisance qu’il ne méritait nullement de figurer dans l’attelage gouvernemental. Il est indigne », remarque Bara Sow qui, d’inviter :

« Ce gars veut tromper son monde en voulant jouer au prophète de la gouvernance vertueuse. L’honorable député Farba Ngom l’avait accusé d’avoir reçu des pots- de – vin chez une haute personnalité. Pourquoi il peine à apporter des éclaircissements. Le peuple a besoin d’en savoir plus sur ces accusations. Qu’il s’explique alors », s’interroge le Président de cette fédération et, non moins, conseiller spécial du Président Macky.

Au finish, le Président Bara Sow demande la prorogation de dépôts des listes de leurs membres devant bénéficier d’aide. Il en appelle à la bonne compréhension du ministre de l’artisanat et du Fonds Force Covid.