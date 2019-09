Les libéraux de Dakar se mobilisent pour Wade et Karim

RÉSOLUTION de la Fédération départementale

du Parti Démocratique Sénégalais de Dakar

Réunie ce jour 03 septembre 2019 à la Permanence Oumar Lamine Badji, l’Assemblée Générale de la Fédération départementale du Parti Démocratique Sénégalais de Dakar, regroupant les 19 sections communales,

-considérant la situation d’impasse observée dans le déroulement du dialogue national, notamment au niveau politique ;

-considérant la gravité des accusations portées contre des personnalités liées au pouvoir concernant les contrats pétroliers, gaziers et miniers ;

-considérant nulle et non avenue la énième et vaine tentative de déstabilisation du PDS par des éléments de l’intérieur comme de l’extérieur du parti ;

-considérant l’incapacité des pouvoirs publics à assumer leurs responsabilités face aux inondations observées partout au Sénégal et à la précarité qui frappe lourdement une frange importante de la population ;

l’Assemblée Générale

*félicite le frère Secrétaire Général National, Maitre Abdoulaye WADE et lui apporte un soutien total et sans réserve, d’avoir renouvelé le Secrétariat National, permettant ainsi à la jeunesse du parti d’occuper d’importants postes de responsabilités et de pouvoir participer plus efficacement à la reconquête du pouvoir ;

*apporte son soutien agissant et ses encouragements au frère Karim Meissa WADE, dans sa lutte contre les injustices et les tentatives d’élimination subies depuis de nombreuses années, et pour son avènement, à très court terme, comme acteur de premier plan dans l’espace politique sénégalais et africain ;

*exhorte les militants (es) et sympathisants (es) du PDS ainsi que les mouvements de soutien karimistes à se mobiliser avec engagement et détermination, dans la lutte pour la défense des valeurs républicaines dans notre pays, sous la direction éclairée du frère Secrétaire Général National.

Vive le PDS !!!

Vive Me Abdoulaye WADE !!!

VIVE KARIM MEISSA WADE !!!

Vive le Sénégal !!!