Les lutteurs terrassent le président Macky Sall

Les lutteurs semblent très remontés contre le chef de l’Etat et ils ont eu l’occasion de s’exprimer sur le plateau de la TFM dans l’émission « Invité d’honneur » animé par Pape Cheikh Diallo.

Gris Bordeaux : « le président n’aime pas la lutte parce qu’il ne nous considère pas et ne nous aide pas ». Et pourtant l’arène nationale d’un coup de 32 milliards a été érigée sous l’ère Macky. Et même, Gris Bordeaux pense que « la lutte n’a jamais été plus mal que depuis l’érection de cette arène »

Boy Niang est très frustré par le fait que « le président a reçu toutes les composantes de la société sauf nous ».