Les malades mentaux veulent une audience avec Macky Sall

Ignorés jusque dans la campagne électorale, lors de ces locales de 2022, par le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, les malades mentaux sénégalais veulent rencontrer le Président Macky SALL. Ce, pour discuter avec lui, sur les voies et moyens de résoudre les nombreux problèmes auxquels ils sont confrontés. Jusqu’ici, son régime s’oppose à la prise en charge de près de quatre mille malades mentaux, abandonnés dans les rues, sans assistance, partout à travers le pays.

L’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) reste formelle. Elle souhaite obtenir une audience avec le Président Macky SALL, pour la résolution de l’errance des malades mentaux, pour leur bien-être et la sécurité publique. Selon son Président, Ansoumana DIONE, il urge pour l’autorité, de prendre ses responsabilités, par rapport à ce fléau, mettant à nu notre manque de solidarité, de respect et de considération envers ces malades, victimes d’exclusion et de discrimination.

Un Sénégal pour tous, prenant en compte les besoins de chaque citoyen, c’est d’abord, une société qui vient en aide aux malades mentaux errants, incapables de défendre, eux-mêmes, leurs intérêts. En sa qualité de Gardien de la Constitution qui garantit clairement leurs droits d’accéder aux soins, il appartient au Président Macky SALL de sévir, pour mettre un terme aux injustices qu’ils subissent quotidiennement. Jusqu’ici, ils meurent dans les rues, les femmes malades mentales, livrées à beaucoup de prédateurs.

Rufisque, le 31 janvier 2022,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)