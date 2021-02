Les Ministres des Sports de la CEDEAO en conclave à Dakar

La 7éme Session de la Conférence des Etats Parties à la Convention Internationale contre le Dopage dans le Sport (COP7) a tenu une rencontre virtuelle avec les ministres des Sports de la CEDEAO à Dakar. Ce pour parler de l’intégrité, la lutte contre le dopage mais aussi parler des lendemains du sport après le covid-19.

A l’entame de son propos, au nom de son excellence, Macky sall et de son Gouvernement, le ministre des Sports, Matar Bâ a remercié très sincèrement le Directeur Général Régional et Représentant de l’UNESCO en Afrique de l’Ouest à travers ses représentants présents. Lui et ces paires de la sous-région se sont engagés à lutter contre le dopage dans le sport.

« Le président Marcos sur proposition du ministre des Sport sénégalais avait penser qu’une réunion de la COP7, était important pour parler de ces questions de lutte contre le dopage et de la prise en charge des questions sportives en période de pandémie et après-pandémie », a déclaré le ministre Matar Ba face aux journalistes.

En effet, dans le secteur du sport, il s’agit aujourd’hui de prendre en charge les implications et autres conséquences de cette pandémie. « La COP7, pour ce qui concerne notre sous-région, est de mener une réflexion prospective pour renforcer l’éthique, l’intégrité et les valeurs du sports dans l’espace CEDEAO. Ce forum avait permis d’engager une réflexion profonde sur une perspective africaine de la pharmacopée traditionnelle, les valeurs du sport et de la Covid-19 », rajoute le ministre des Sports.

Elle a été également l’occasion pour réfléchir sur le dopage dans les sports par l’usage de la médecine traditionnelle, et ses conséquences souvent mortelles pour nombre d’athlète toujours à la recherche de nouvelles performances. A en croire le ministre, après discussion, ils sont sortis avec un communiqué qui engage l’ensemble des pays de la CEDEAO qui démontrent aussi l’engagement de l’ensemble des Etats à accompagner le secteur sportif qui est indispensable à la vie de nos Etats.

Fatou Boundaw Manga (Stagiaire) pour Xibaaru